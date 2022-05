Ce SSD externe NVMe de 1To a des débits très hauts, mais son prix chute à moins de 100€

Vous recherchez un SSD compact et rapide pour transporter facilement vos données ? Nous avons la solution : le SSD Crucial portable d'une capacité de 1 To est aujourd'hui remisé à 99,99 euros sur Amazon au lieu de 135,50 euros.

Si vous avez besoin de stockage mais que vous ne souhaitez pas trifouiller votre ordinateur, opter pour un SSD externe est sûrement la meilleure option.. Cependant, le prix peut parfois être assez élevé, alors quand ils sont en promotion, c’est le moment parfait pour craquer. Et ça tombe bien ce SSD portable NVMe de Crucial avec de 1 To de stockage bénéficie de près de 26 % de remise immédiate sur Amazon.

Les avantages du SSD de Crucial

Un design compact, fin et robuste

Des vitesses de lecture jusqu’à 1050 Mo/s

Et une compatibilité USB-C et USB-A via adaptateur

Habituellement affiché au prix de 135,50 euros, le SSD externe portable de Crucial avec 1 To de stockage profite en ce moment d’une remise immédiate de 40 euros, et passe à 99,99 euros sur Amazon.

Un SSD fiable et idéal pour les vidéastes

Contrairement aux disques durs, les disques SSD proposent des vitesses d’écriture beaucoup plus élevées, surtout via le forfamt NVMe. Ici ce modèle peut monter jusqu’à 1050 Mo/s. Il est donc particulièrement adapté pour les personnes qui souhaitent installer des applications dessus ou bien transférer régulièrement des photos et des vidéos haute résolution. Pour couronner le tout, il dispose d’une belle quantité de données, à savoir 1 To de stockage, afin de stocker des centaines de vidéos ou bien des jeux.

De plus, ce SSD portable est compatible avec Windows et Mac. Pour le brancher, il est équipé d’un connecteur USB 3.2 Gen 2 en Type-C et comprend un câble USB Type-C vers Type-C et un adaptateur Type-C vers Type-A, ce qui signifie qu’il fonctionnera avec les ordinateurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain. À noter qu’il profite d’une garantie fabricant de 3 ans.

Résistant et compact

L’autre grand atout de ce modèle, c’est bien sûr sa conception. La marque Crucial a élaboré un SSD robuste pour que vous voyagiez sans souci, sans crainte de le casser. Avec son boîtier en silicone et son revêtement anti dérapant, il est capable de résister contre les chutes allant jusqu’à deux mètres. Sachez toutefois qu’il n’est pas résistant à l’eau.

Il est donc très endurant, et devrait rester à vos côtés pendant des années. Évidemment l’un des autres critères qui prônent dans le choix de son SSD, c’est sa portabilité. Eh oui, il est important que l’on puisse l’emmener partout avec soi. Et c’est le cas, car ses dimensions de ‎‎‎11 x 1.1 x 5.3 cm et son poids plume de 100 grammes, faciliteront son transport.

