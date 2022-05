Samsung 870 QVO : cet excellent SSD de 1 To est à un super prix aujourd’hui

Si vous recherchez un SSD performant pour votre ordinateur portable ou fixe, le Samsung 870 QVO est sans aucun doute le meilleur choix, d'autant plus qu'en ce moment le prix du modèle 1 To passe de 129 euros à seulement 79 euros sur le site de MacWay.

Les SSD se sont largement répandus pour remplacer les anciens disques durs traditionnels, qui sont beaucoup moins performants et durables. Si vous n’avez pas encore sauté le pas avec votre PC actuel, c’est sûrement le bon moment grâce à cette réduction de 50 euros sur l’excellent Samsung 870 QVO comprenant 1 To de stockage. C’est tout simplement l’une des meilleures références du marché, surtout à ce prix.

Ce qu’il faut retenir du Samsung 870 QVO

1 To de stockage, soit 1 000 Go

La bonne qualité de fabrication du SSD

Une vitesse de transfert élevée : jusqu’à 560 Mo/s

Au lieu de 129 euros habituellement, le modèle 1 To du Samsung 870 QVO est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 79 euros sur le site de MacWay, soit une remise immédiate de presque 40 %.

Un SSD très performant

Le SSD 870 QVO est identique à l’ancien modèle, le 860. On retrouve exactement le même design, toujours avec une taille standard de 2,5 pouces afin de se faufiler aussi bien dans les entrailles d’un PC fixe que portable. Il est pourtant différent de son grand-frère, car faisant partie de la deuxième génération des SSD QLC de Samsung, le 870 QVO offre une vitesse aléatoire et une performance améliorée. Il permet alors d’obtenir une vitesse maximale de transfert allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. C’est donc 10 Mo/s de plus que le 860 QVO.

Ce nouveau modèle intègre également la nouvelle technologie TurboWrite, qui accélère les vitesses d’écriture et maintient un niveau de performance élevé à long terme grâce à une mémoire tampon plus importante. Sans oublier la 4e génération de mémoire V-NAND, pour gagner en endurance, en rapidité et baisser la consommation énergétique, qui est toujours de la partie.

Un stockage suffisant qui vous suivra longtemps

Avec le SSD de Samsung, vous aurez droit à 1 To, soit 1 000 Go de données à stocker. C’est une capacité largement suffisante pour installer votre système d’exploitation de prédilection, avec de nombreux fichiers volumineux, comme des vidéos ou encore des jeux 3D. De plus, un SSD est un gage de longévité pour vos données. En l’absence de pièces mécaniques, un Solid State Drive comme le modèle 870 QVO résiste beaucoup mieux aux vibrations qu’un HDD. Il encaisse également mieux les chocs, ce qui est aussi plus rassurant lorsque vous devez transporter votre PC, par exemple.

Pour transporter vos données plus facilement

Si vous préférez opter pour une solution externe afin de transporter facilement vos données au quotidien, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif des SSD externes portables USB-C pour Android, Windows et macOS.

