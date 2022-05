GoPro Hero 10 Black : la meilleure action cam du marché est 100 € moins chère

Sortie en 2021, la GoPro Hero 10 Black s'est vite imposée comme la meilleure caméra d'action que l'on peut trouver sur le marché. Son seul point noir était son prix, très élevé. Heureusement, une promotion vient actuellement adoucir la facture puisque le tarif passe de 529 euros à 429 euros.

C’est à la fin de l’année 2021 que GoPro a dévoilé sa nouvelle action cam, la Hero 10 Black. Et la marque a décidé d’apporter quelques améliorations bienvenues à son appareil phare, comme des fréquences d’images doublées ou encore une nouvelle version de son système de stabilisation HyperSmooth. Si son prix a souvent été pointé du doigt parce qu’il était très élevé, la promotion actuellement appliquée pourrait bien faire changer d’avis les réticents.

Les points forts de la GoPro Hero 10 Black

Filme en 5,3K à 60 fps, 4K à 120 fps et en 2,7K en 240 fps

Une stabilisation améliorée

Une lentille « hydrophobe »

Affichée à 529 euros sur le site officiel de la marque, puis proposée à 494 euros sur le site d’Amazon, la GoPro Hero 10 Black est maintenant vendue à 429 euros sur Amazon.

Une action toujours aussi compacte

À première vue, le design de la GoPro Hero 10 Black ne diffère pas beaucoup de celui de sa prédécesseure, la Hero 9 Black. On retrouvera donc ici les mêmes dimensions, que cela soit au niveau de la taille des écrans (avant et arrière), l’emplacement des boutons ou encore des micros. Seul petit changement : le poids, puisque la Hero 10 Black pèse 153 grammes, soit 5 grammes de moins que la version précédente. Quoi qu’il en soit, cette caméra d’action sera toujours aussi compacte et robuste pour vous accompagner dans tous vos exploits sportifs.

L’un des changements majeurs sur ce design, qui n’est pas qu’apparent, mais bel et bien utile, c’est l’ajout d’un verre hydrophobe et hydrofuge, censé être plus résistant aux rayures et moins sujet aux images fantômes. Concrètement, cette nouvelle lentille montre surtout une belle résistance aux gouttes d’eau qui pourraient gâcher certains plans tournés à la sortie de l’eau.

Un processeur plus puissant

Autre addition notable, GoPro a décidé d’introduire un tout nouveau processeur, le GP2, pour prendre la suite du vieillissant GP1 qui montrait déjà ses limites sur les versions antérieures. Avec le GP2, la navigation dans l’interface se fait beaucoup plus fluide, et l’affichage des menus nettement plus rapide. La GoPro Hero 10 Black est même plus réactive que la Hero 9 Black quand il s’agit de prendre des photos.

Mais le principal atout des GoPro reste tout de même leur maîtrise de la vidéo. Grâce au nouveau processeur, la Hero 10 Black fait profiter d’une belle augmentation des fréquences d’images, qui ont tout simplement été doublées. Il est désormais possible d’enregistrer des vidéos en 5,3K à 60 ips, en 4K à 120 ips et en 2,7K à 240 ips. Autant dire que les séquences en ralenti seront d’une excellente qualité, et que les vidéos tournées en général seront toujours aussi riches en détail.

Une stabilisation encore meilleure

La GoPro Hero 10 Black se démarque par ailleurs par son système de stabilisation, qui a été amélioré. Le fameux « HyperSmooth » a donc maintenant droit à sa version 4.0, et peut désormais être utilisé avec un plus large choix de définitions, à savoir en 5,3K à 30 ips, 4K à 60 ips et 2,7K à 120 ips. Globalement, cette stabilisation sera toujours aussi efficace, GoPro oblige. Notez aussi que le mode « maintien de l’horizon » (soit le mode qui permet à l’image de rester droite même quand l’action cam ne l’est pas) a lui aussi été amélioré, atteignant environ 45 degrés. Les autres modes de la GoPro Hero 10 Black seront aussi de la partie, comme les modes Burst, Live Burst, Time Lapse, Night Lapse, mais aussi les plus récents TimeWarp, Capture programmée et HindSight, histoire d’ajouter encore un peu de créativité à vos séquences.

Enfin, concernant son autonomie, la Hero 10 Black utilise, comme la Hero 9 Black, une batterie de 1 720 mAh, mais malheureusement, l’autonomie est moindre sur ce nouveau modèle. Une baisse qui est sûrement liée au nouveau processeur. Lors de notre test, l’action cam a duré 48 minutes en 4K à 60 ips (contre 1h15 sur la version précédente), et 1h49 en 1080p à 30 ips au lieu de 2h09. La seule solution est donc de se munir de davantage de batteries pour éviter la panne en pleine session.

