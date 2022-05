Sur Amazon, ce PC portable gaming (144 Hz + RTX 3050) est 240 € moins cher

Si vous recherchez un laptop conçu pour le gaming à un prix intéressant, c'est le moment de se tourner vers la marque Acer. Le PC portable Acer Nitro 5 (AN517-54-52R7) avec sa RTX 3050 est affiché à 859 euros au lieu des 1 099 euros demandés au départ.

Avec sa carte graphique Nvidia RTX 3050 couplée à une puce i5 de 11e génération, le PC portable Acer Nitro 5 (AN517-54-52R7) est une option à considérer pour les gamers et les gameuses. Il a de nombreux atouts, surtout qu’aujourd’hui il bénéficie de plus de 20 % de réduction par rapport à son prix d’origine.

Les forces du Acer Nitro 5 (AN517-54-52R7)

Une dalle Full HD de 17,3 pouces à 144 Hz

Le combo RTX 3050 + i5-11400H

Accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go SSD

Une configuration suffisamment puissante pour répondre aux besoins des gamers

Le modèle AN517 de la gamme Nitro est idéal pour les joueurs qui privilégient les performances. Avec ce qu’il a sous le capot, il peut aisément faire tourner tous les derniers jeux triple A du moment dans la plus haute qualité graphique. Il s’appuie sur un processeur Intel Core i5-11400H avec 8 Go de mémoire vive. Grâce à cette configuration, vous pourrez vous adonner à toutes vos activités favorites sans ralentissement, et ce, même dans le cadre d’une utilisation multitâche ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.)

Mais il est avant tout conçu pour le gaming. En effet, ce laptop offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz, parfait donc pour les joueurs et joueuses. C’est un atout non négligeable une fois en jeu avec des images qui seront nettes et sans latences. De plus, vous pourrez compter sur l’apport d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 pour jouer à des jeux type FPS dans de bonnes conditions. Cette technologie Nvidia permet d’améliorer la qualité de l’image ou le nombre d’images par seconde en limitant drastiquement la consommation de ressource. Quant au stockage, il est assuré part à un SSD NMVe de 256 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système. D’ailleurs, grâce à la présence d’un système de refroidissement à deux ventilateurs la chaleur est mieux répartie et assure une bonne stabilité du système.

Imposant, mais transportable

Vous l’aurez compris, cet ordinateur portable est un vrai investissement sur le long terme, qui ne risque pas de vous décevoir. Vous pourrez profiter d’une dalle IPS de 17,3 pouces avec une définition Full HD 1 920 x 1 080 pixels, dotée d’un antireflet pour une meilleure visibilité en environnement lumineux. Et pour parfaire le tout, Acer propose des haut-parleurs compatibles avec la technologie DTS:X pour un rendu sonore de qualité et une bonne immersion en jeu. Quant à son design, il respire la solidité avec un boîtier robuste noir qui s’accompagne d’un clavier rétroéclairé pour une meilleure visibilité des touches dans toutes les situations d’éclairage.

Concernant l’autonomie, le constructeur promet jusqu’à 9 heures d’autonomie, mais il ne faudra pas en espérer autant d’un PC portable dédié au gaming, car les composants demandent beaucoup de ressources en jeu. Côté connectique, on retrouve un port USB Type-C, deux ports USB, un port HDMI et une prise casque microphone. Le Bluetooth 5.0 est aussi de la partie pour connecter des accessoires sans fil. Enfin, sachez que ce dernier tourne sous Windows 11.

Si vous êtes curieux de découvrir d'autres références dans le domaine, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d'achat sur les meilleurs PC portables gamer en 2022.

