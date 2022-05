À -33 %, l’ultrabook d’Asus (OLED + Ryzen 7) est un excellent deal

Aujourd’hui, il est possible d’avoir un laptop puissant doté d’un écran OLED sans dépasser les 1 000 euros. La preuve en est avec le Asus VivoBook Pro 14 OLED (S3400QA-KM031T) qui est actuellement moins cher en passant de 1 199,99 euros à 799,99 euros.

Asus a démocratisé la technologie OLED sur les PC portables avec sa gamme VivoBook. Ces derniers ont non seulement un bel écran, ils disposent d’une configuration puissante dans un châssis fin et élégant. Pour celles et ceux qui ont un budget assez serré, aujourd’hui le modèle Pro 14 profite d’une remise de 400 euros sur son prix initial.

Ce qu’il faut retenir du VivoBook Pro OLED d’Asus

Un bel écran OLED Full HD

Des performances assurées par un Ryzen 7 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go pour stocker vos données en toute tranquillité

En ce moment, l’ultrabook Asus VivoBook Pro 14 OLED (S3400QA-KM031T) est en promotion à 799,99 euros au lieu de 1 199,99 euros sur le site Rue du Commerce. Cela revient à plus de 30 % d’économie sur la facture.

Un laptop léger avec un superbe écran

La gamme VivoBook Pro profite du savoir-faire du constructeur, en proposant une conception sobre et élégante très réussie. Il impressionne aussi par son faible encombrement. Avec 1,3 kg sur la balance, ce PC portable de 14 pouces propose un format compact et léger qui se glissera aisément dans un sac. D’ailleurs son châssis tout en finesse n’est pas pauvre en connectique, on retrouve un port USB-C, un port HDMI, trois ports USB, une prise jack et la présence d’un lecteur de carte Micro-SD vient compléter le tout.

Mais la grande force de cet ultrabook c’est bien son écran. Ce modèle a droit à un écran OLED au format 16:10 avec une définition pouvant grimper jusqu’à 2 880 x 1 800 pixels. Résultat, c’est un plaisir pour nos yeux. La dalle offre une excellente qualité d’affichage avec des couleurs vives et brillantes, des noirs profonds, un très bon contraste et une bonne gestion de luminosité. Que l’utilisation soit faite pour le travail ou pour regarder des séries, le confort visuel sera au rendez-vous.

Une configuration qui a du répondant

Les performances ne sont pas délaissées non plus. Ici, on retrouve une puce AMD Ryzen 7 5800H, avec 16 Go de mémoire vive. Cette configuration s’avère extrêmement réactive et performante que ce soit pour de la bureautique ou de l’applicatif poussés. Et avec l’intégration d’une carte graphique AMD Radeon, il sera en mesure de lancer quelques jeux, mais sera limité pour jouer dans des conditions graphiques poussées au maximum. Quant au stockage, sur ce modèle vous pourrez compter sur un SSD de 512 Go, qui va apporter une dose de réactivité bienvenue au système, mais aussi réduire le temps de chargement et le temps de démarrage.

Enfin, la marque taïwanaise a tout de même pensé à l’endurance de son laptop et propose une autonomie de près de 9 heures en usage classique grâce à sa batterie de 63 Wh. Vous allez pouvoir l’utiliser une bonne journée loin d’une prise, mais sachez que cet ordinateur ne dispose pas de charge rapide pour récupérer facilement de la batterie. Notez que si vous souhaitez installer la dernière mise à jour Windows, nous vous invitons à lire cet article pour procéder à l’installation et bien vérifier la compatibilité.

