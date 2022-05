The Serif : le TV 4K QLED 65″ de Samsung en forme de tableau est à -60 %

Un grand téléviseur avec une bonne qualité d'affichage et avec un look original, c'est ce que propose le TV Samsung QE65LS01T. Ce dernier trouvera facilement sa place dans votre intérieur et plaira davantage au grand public grâce à cette forte promotion qui fait passer le téléviseur de 1 999 euros à 792 euros seulement.

Réputé pour ses bons téléviseurs QLED, Samsung se démarque de la concurrence avec des produits atypiques qui font leur effet. On pense notamment aux gammes The Frame et The Serif qui n’ont rien d’ordinaire et viennent casser les codes des TV sur le marché. La dernière reprend l’idée de The Frame, avec un design inspiré des tableaux d’arts pour embellir votre intérieur en toute discrétion. Et pour les aficionados de grandes diagonales, le modèle en 65 pouces voit son prix dégringoler et devient une solution plus envisageable.

Les points forts du TV QE65LS01T de Samsung

Son design qui sort de l’ordinaire

Sa dalle QLED 4K de 65 pouces

La compatibilité HDR 10+ et Google Assistant

Le système TizenOS avec de nombreuses applications

Affiché à un prix barré de 1 999 euros sur le site de Samsung, le TV QE65LS01T de la gamme The Serif (2020) est actuellement en promotion à 990 euros sur le site son-video. Il est toutefois possible d’alléger davantage la facture grâce à une ODR de 20 % et de l’avoir pour seulement 792 euros.

Un TV QLED ou un objet de décoration ?

À la manière de la gamme The Frame, les téléviseurs de la gamme The Serif tirent un avantage de leur design original face à la marée des TV disponibles sur le marché. Conçu par les designers les frères français Bouroullec, le TV se rapproche d’un véritable objet de décoration et d’ameublement de par sa conception .De profil, sa silhouette dessine un « i » majuscule auquel The Serif doit son nom. Une forme qui lui permet également d’accueillir des livres et objets de décoration, comme une étagère.

Conçu pour sublimer votre intérieur, l’écran pourra afficher des photos ou des actualités lorsqu’il est en veille. Avec sa diagonale de 65 pouces, vous allez pouvoir profiter d’un affichage confortable, mais il vous faudra prévoir de la place pour accueillir ce grand téléviseur. L’esthétique n’est pas son seul point fort puisque le TV QE65LS01T profite de l’expertise de Samsung et dispose d’une dalle QLED rendant des images réalistes avec un large panel de couleurs finement détaillées grâce à une définition 4K Ultra HD. S’ajoute à cela la compatibilité avec HDR10+ pour une meilleure luminosité.

Idéal pour apprécier vos séries

Côté son, ce TV Samsung est dépourvue de la technologie Dolby Atmos, mais propose un amplificateur vocal AVA. Ce dernier va permettre au TV de détecter les nuisances sonores environnantes, et augmenter automatiquement le volume. Autre bon point : le téléviseur peut aussi faire office d’enceinte connectée via votre smartphone, puisqu’il vous suffira simplement de poser votre appareil sur le TV pour l’appairer via NFC.

Pour vous offrir la meilleure expérience TV, Samsung propose son système maison Tizen qui propose plusieurs fonctionnalités bien pratiques. Vous pouvez diviser l’écran entre deux sources pour regarder un match de football et une vidéo YouTube en simultané, par exemple. Il même possible de reproduire l’apparence de votre mur pour que le téléviseur « disparaisse » pratiquement. On retrouve évidemment les applications Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube ou MyCanal. Les assistants vocaux Bixby et Google Assistant sont aussi de la partie, pour permettre de contrôler le TV à la voix, pour l’allumer, l’éteindre ou changer les chaînes ou le volume. Enfin, si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

Plutôt QLED ou OLED ?

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec la TV Samsung de ce bon plan, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures TV (QLED ou OLED) en 2022.

