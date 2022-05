Le nouvel aspirateur robot premium d’iRobot est déjà en promotion à -25 %

Nouvelle référence de chez iRobot, le Roomba J7+ a pour ambition de vous faire oublier sa présence en s’adaptant à vos habitudes quotidiennes. Avec un tarif élevé, aujourd'hui il devient moins cher en passant de 999 euros à 759 euros.

iRobot est une marque de référence sur le marché des robots aspirateurs, et a su prouver au fil des années son savoir-faire. Le constructeur revient avec une nouvelle référence : le Roomba J7 Plus. Ce dernier reprend les fonctionnalités phares des produits de la marque et y ajoute une bonne dose d’intelligence artificielle pour en faire un véritable compagnon de la maison, capable de s’adapter à vos habitudes et vos besoins afin d’optimiser votre temps. Si on a tendance à reprocher leur prix prohibitif, aujourd’hui il est possible d’économiser 240 euros sur ce modèle grâce à un code promo.

Les points forts du iRobot Roomba J7 Plus

Sa qualité d’aspiration

Son système de navigation efficace

Son application complète

Affiché au prix fort de 999 euros, l’aspirateur iRobot Roomba J7 Plus perd 240 euros de son prix grâce au code IROBOT20 et tombe à 759 euros.

Un robot qui remplit bien sa fonction

Le iRobot Roomba J7 Plus ne diffère pas grandement de ses confrères de la même marque. On retrouve un design tout en rondeur et compact qui va permettre à l’aspirateur robot de se faufiler assez efficacement entre les meubles et on appréciera tout particulièrement sa hauteur qui se limite à un peu plus de 8,6 centimètres.

Comme la plupart des aspirateurs de chez iRobot, le J7 + est un très bon élève. Il est capable d’aspirer la majorité des débris et poussières présents sur le sol grâce à la brosse rotative. Selon le mode d’aspiration choisi, le robot aspirateur se montre très efficace et vient à bout de toutes les saletés sur les sols durs. Sur les tapis et moquettes épaisses, le robot perd en efficacité et lui demandera un peu plus de temps pour éliminer les saletés.

Et s’adapte aux habitudes et aux besoins des utilisateurs

La véritable force de ce modèle réside sur son intelligence puisque la marque le présente comme un aspirateur capable de s’adapter aux habitudes et aux besoins de l’utilisateur. Pour ce faire, la marque équipe son robot d’une caméra capable de détecter les obstacles qui se dressent face à lui. Lors de notre test, le J7 + a prouvé son efficacité : les câbles laisser traîner ont été détectés, et le robot a pris soin de les éviter et de nous prévenir, car en cas de détection, l’application nous demandera de vérifier la session de nettoyage durant laquelle sont remontées toutes les détections, photo à l’appui.

À ce propos, après avoir cartographié votre logement l’application sera votre meilleur allier. Via celle-ci, vous allez pouvoir ajouter des zones de nettoyage au sein de la carte (autour d’une table à manger par exemple) ainsi que des zones interdites pour empêcher le j7+ d’aller y faire un tour. Il retient vos habitudes de nettoyage et vous fait des suggestions personnalisées. Il ajustera sa cartographie à chaque passage, si par exemple une nouvelle pièce est cartographiée. Quant à la navigation, on apprécie le fait que le robot ne lance pas l’aspiration lorsqu’il se déplace d’une pièce à une autre.

Côté autonomie, le constructeur annonce 2 heures de fonctionnement sur une seule charge. En pratique, on se retrouve avec une autonomie plutôt confortable d’environ 1 h 45 qui permettra de nettoyer une surface de 100 à 150 m² en une seule session, selon l’organisation des pièces et la quantité d’obstacles. Il faudra ensuite compter 2 à 3 heures pour recharger entièrement les batteries du Roomba.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le iRobot Roomba J7 Plus.

