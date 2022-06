Le casque sans fil Huawei FreeBuds Studio devient très intéressant à moitié prix

Sorti il y a deux ans, le casque sans fil Huawei FreeBuds Studio est encore aujourd'hui une bonne référence pour celles et ceux qui souhaitent un casque endurant et efficace. Il devient encore plus recommandable en ce moment grâce à une réduction de 170 euros sur le site officiel de la marque : il passe ainsi de 329 euros à 159 euros.

Après les écouteurs sans fil, c’est en 2020 que Huawei a lancé son tout premier casque audio Bluetooth. Le Huawei FreeBuds Studio propose ainsi plusieurs caractéristiques particulièrement recherchées par les consommateurs aujourd’hui, comme la réduction de bruit active, une autonomie excellente ou encore le Bluetooth Multipoint. Une fiche technique plutôt complète qui devient plus intéressante en ce moment grâce à une réduction de 170 euros.

Les points essentiels du Huawei FreeBuds Studio

Un casque sans fil aux finitions soignées

Une excellente autonomie

Le Bluetooth Multipoint et la réduction de bruit active

D’abord proposé à 329 euros, puis réduit à 179 euros, le casque sans fil Huawei FreeBuds Studio est désormais proposé à 159 euros sur le site officiel de Huawei grâce à une réduction de 150 euros doublée d’un coupon de 20 euros à récupérer en se connectant avec un compte Huawei.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Huawei FreeBuds Studio. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un casque bien confortable

Le Huawei FreeBuds Studio ne révolutionne pas les choses en matière de design, mais ce n’est pas une mauvaise chose. Ce casque adopte ainsi une apparence similaire à celle des modèles phares de Sony ou de Bose, avec ce format circum-aural caractéristique et ces lignes arrondies. Ce format a non seulement l’avantage d’offrir un meilleur confort sur la durée, mais également de proposer une isolation passive, puisque les coussinets englobent les oreilles et filtrent déjà certains bruits. L’arceau sera par ailleurs réglable et bien rembourré, ce qui sera particulièrement agréable étant donné que le casque est plutôt serré au niveau des oreilles. Malgré un poids de 260 grammes, la pression sera bien répartie entre le haut de la tête et les côtés. Concernant ses finitions, celles-ci sont soignées, notamment grâce à des coques plastiques effet métal et des coussinets façon cuir.

Le Bluetooth Multipoint est de la partie

Il faut également savoir que le Huawei FreeBuds Studio est un casque exclusivement Bluetooth. Il ne pourra donc pas s’utiliser en mode filaire, puisqu’aucune prise jack 3,5 mm n’est présente ici. Dommage pour celles et ceux qui ont tendance à oublier de recharger leur appareil et souhaiteraient profiter de cette connexion filaire à la place. En revanche, la connexion Bluetooth n’a pas pour autant été bâclée. Une puce Bluetooth 5.2 a notamment été intégrée pour assurer une liaison efficace dans toutes les situations. Mais le Huawei FreeBuds Studio est surtout compatible avec le Bluetooth Multipoint, ce qui permet à l’utilisateur de connecter le casque à deux appareils de manière simultanée. Pratique pour basculer de l’un à l’autre sans avoir à retirer le casque de ses oreilles. Seul bémol de ce Bluetooth : une petite latence audio caractéristique des casques de ce type dans certaines situations, comme en jeu.

Un son équilibré, mais une réduction de bruit active plutôt moyenne

Malgré les promesses de la marque, la réduction de bruit active n’est pas vraiment le point fort du Huawei FreeBuds Studio. S’il se défend très bien dans les situations particulièrement bruyantes, comme dans la rue avec une forte circulation, les voix seront tout de même audibles. Si vous souhaitez annuler uniquement les bruits les plus forts et graves autour de vous, le casque sera adapté. Sachez aussi que l’option réduction de bruit peut être réglée, depuis l’application, avec quatre paramètres possibles en fonction de l’environnement sonore. Concernant le son cette fois-ci, celui-ci sera plutôt équilibré. Le casque embarque des transducteurs de 40 mm dans chaque écouteur. Les aigus, les mediums et les graves seront bien mis en avant.

Une excellente autonomie

L’un de ses autres atouts, et pas des moindres, c’est son autonomie. Selon le constructeur chinois, le Huawei FreeBuds Studio peut tenir pendant 24 heures, et pendant 20 heures avec la réduction de bruit active. Mais dans les faits, le casque peut bel et bien tenir près de 48 heures sans avoir besoin d’être rechargé. Côté recharge justement, celle-ci se fera par prise USB-C. Avec un chargeur de 22,5 W, la charge complète prendra même moins d’une heure. Bref, un sans faute pour son autonomie.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Huawei FreeBuds Studio.

Les meilleurs casques sans fil du marché

Si vous souhaitez comparer le Huawei FreeBuds Studio à d’autres références présentes sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques Bluetooth en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.