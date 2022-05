Cette barre de son premium de Samsung compatible Dolby Atmos est à -33%

Si vous cherchez une bonne barre de son pour accompagner votre TV, cette Samsung HW-Q800B dispose de bon nombre d’arguments pour vous faire craquer. D'autant plus qu'elle profite d'un meilleur prix aujourd’hui : 539 euros au lieu de 799 euros.

Une barre de son est essentielle pour apporter une meilleure qualité sonore à vos contenus sur votre téléviseur. On en trouve à tous les prix, mais certaines sont capables de simuler un environnement sonore 3D pour un son plus immersif. Le modèle HW-Q800B de Samsung est une bonne solution pour booster le son de votre téléviseur. Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle devient plus accessible en perdant 260 euros de son prix.

Ce qu’il faut retenir de cette barre de son

Un rendu sonore 5.1 et une puissance totale de 330 W

Un son surround grâce à sa compatibilité Dolby Atmos

Le système Q-Symphony

Au lieu de 799 euros, la barre de son Samsung HW-Q800B est en promotion à 639 euros chez Boulanger une fois ajoutée dans le panier. Le constructeur propose en prime une ODR d’une valeur de 100 euros, ce qui fait passer la barre de son à 539 euros.

Parfaite dans un salon

La barre de son Samsung HW-Q800B propose un format un peu imposant avec ses dimensions 1 182 x 576 x 272 mm. Néanmoins, elle se fond facilement dans le décor grâce à un design minimaliste, fin et élégant, qui ne fait pas tache sous un téléviseur. Il est cependant possible de la fixer au mur. Samsung apporte un petit plus : grâce à la fonction Tap Sound, vous allez pouvoir appairé votre smartphone à la barre, en le rapprochant de cette dernière et en effectuant une simple pression — la barre de son vibre lorsque l’appareil est détecté.

Une expérience sonore immersive à la clé

Avec une telle taille, il faut s’attendre à un rendu sonore puissant. En plus de la présence de haut-parleurs sur les côtés, Samsung y a intégré plusieurs haut-parleurs verticaux pour une meilleure spatialisation du son qui offre une expérience on ne peut plus immersive. Elle dispose d’un caisson de basse dédié, qui délivre des basses puissantes et profondes, et son rendu sonore 5.1 la rend bien plus performante que des enceintes TV.

Mais le véritable avantage de cette barre de son réside dans ses caractéristiques. Elle est en effet compatible Dolby Atmos et DTS: X, soit les meilleures technologies de son actuel. Une manière plus immersive d’apprécier ses films et séries.

Pour les connectiques, on retrouve une sortie HDMI ARC qui sera le seul moyen de la raccorder à votre TV, avec ou sans adaptateur optique. La barre est compatible avec Apple AirPlay 2 et Chromecast pour diffuser de la musique, des films ou des podcasts depuis votre smartphone. Pour synchroniser votre TV à la barre de son, rien de plus simple : vous pouvez la connecter en Wi-Fi ou en Bluetooth.

