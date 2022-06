DJI OM 5 : le meilleur stabilisateur pour smartphone est à -20 % sur Amazon

DJI améliore une nouvelle fois son stabilisateur phare avec cette cinquième génération. Il apporte son lot de nouveautés et son prix devient plus intéressant aujourd'hui en passant de 159 euros à seulement 129 euros sur Amazon.

Lorsqu’on parle de stabilisateur pour smartphone, la première marque qui nous vient à l’esprit, c’est assurément DJI. Il faut dire que la marque n’en est pas son premier essai et comptabilise aujourd’hui cinq modèles. Le DJI OM 5 vient perfectionner la formule de ses prédécesseurs en changeant quelques points, notamment au niveau de son encombrement et vient même ajouter une perche selfie. Si vous souhaitez profiter de ses nouveautés, il connaît enfin sa première baisse de prix et devient plus abordable grâce à cette réduction de 30 euros sur son prix initial.

Les points forts du DJI OM 5

Son format plus compact et transportable

Sa barre d’extension intégrée

De nombreux modes pour faire appel à sa créativité

Au lieu d’un prix de départ à 159 euros, le DJI OM 5 bénéficie actuellement de sa première promotion sur Amazon grâce à une remise immédiate de 20 %. Le stabilisateur pour smartphone est donc maintenant proposé à 129 euros.

Un produit qui s’améliore de plus en plus

Avec la cinquième itération de son stabilisateur pour smartphone, DJI peaufine de nouveau sa recette pour garder sa place de leader dans ce secteur. Le DJI OM 5 reprend le concept pliable de ces prédécesseurs, mais apporte aussi son lot de nouveautés. Il perd 25 % de son poids pour devenir encore plus léger, et se glisser plus facilement dans la poche. Quant aux dimensions, elles ont elles aussi été réduites afin d’avoir un format plus compact qu’auparavant.

Ce changement entraîne une prise en moins légèrement moins agréable, notamment pour les grandes mains. Niveau esthétique, la couleur apporte un petit cachet à l’appareil et reste minimaliste. On retrouve des boutons dont l’arrivée d’un nouveau « Basculer » qui permet de bascule entre la caméra avant et arrière du téléphone ou entre l’orientation paysage et portrait.

Des nouvelles possibilités pour plus de créativité

Avec le système d’accroche magnétique, toujours de la partie, vous pourrez utiliser votre smartphone en toute confiance, ce dernier ne tombera pas. La grande nouveauté cette année, c’est l’apparition d’une perche télescopique de 21,5 cm dans le manche. Elle va tout simplement permettre un meilleur cadrage pour les vlogs par exemple, et détendre encore un peu plus les possibilités de création. La stabilisation perd toutefois en efficacité lorsqu’elle est déployée.

À propos de stabilisation, sachez que l’OM 5 est toujours aussi bon dans son domaine et ne change pas fondamentalement depuis l’an passé. Comme ses prédécesseurs, le DJI OM 5 proposent différents modes, dont le suivi automatique ActiveTrack qui est toujours aussi pratique. On retrouve un nouveau mode ShortGuides qui permet de recommander des séquences adaptées à l’environnement où l’utilisateur se trouve. Sachez que l’application est peu optimisée pour les appareils Android, ce qui en empêchera de profiter pleinement du produit. Quant à l’autonomie, on passe d’une batterie de 2 450 mAh à une de seulement 1 000 mAh. Une autonomie qui est donc divisée par deux, mais qui arrive tout de même à tenir une bonne journée d’utilisation.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le DJI OM 5.

