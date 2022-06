Ce forfait 100 Go est le plus avantageux du moment : 7,99 €/mois même après 1 an

Vous cherchez un forfait mobile sans engagement avec assez de données et surtout à très bas prix ? Cdiscount Mobile a sans doute ce qu'il vous faut avec cette offre de 100 Go pour 7,99 euros par mois sans augmentation de prix après un an.

Avec les nombreuses offres de forfaits mobile sans engagement toujours plus compétitives, Cdiscount Mobile ne pouvait pas rester indifférent face à ses concurrents. L’opérateur low cost propose donc pour encore quelques heures un forfait de 100 Go à un prix très attractif qui ne change d’ailleurs pas après la première année d’abonnement.

Que propose le forfait chez Cdiscount Mobile ?

100 Go à petit prix sur le réseau Bouygues Telecom

Les appels, SMS et MMS en illimité

Sans engagement

Jusqu’à ce soir minuit, le forfait de 100 Go de Cdiscount Mobile est disponible à seulement 7,99 euros par mois et ce prix n’est pas amené à être revu à la hausse après un an.

Un forfait géant et économique

Ce forfait s’adresse en premier lieu à ceux qui ont besoin d’être régulièrement sur leur mobile pour tout type d’utilisation. Ces données sont accessibles partout en France Métropolitaine. Cela donne droit à un max de possibilité avec son mobile comme regarder du contenu vidéo en streaming, jouer en ligne ou simplement naviguer sur internet et les réseaux sociaux.

Concernant les données à l’étranger, ce forfait possède une bonne quantité de data depuis l’Europe et les DOM, à savoir 12 Go. Ces enveloppes sont proposées en même temps que celle du forfait de base.

Le réseau de Bouygues Telecom en prime

En utilisant le réseau de Bouygues Telecom, Cdiscount Mobile assure à ses clients une ligne mobile de qualité. Les forfaits de l’opérateur comprennent les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. La seule limite est d’un maximum de 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

