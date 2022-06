Mi 11 : l’ancien smartphone premium de Xiaomi ne coûte plus si cher que ça

Le Xiaomi Mi 11 est sorti l'année dernière et était le premier smartphone haut de gamme du monde d'Android à intégrer la puce premium de Qualcomm en 2021. Commercialisé à 799 euros pour la version 256 Go, il ne coûte aujourd'hui plus que 449 euros grâce à cette offre.

Il s’en est passé des choses en une année chez Xiaomi. En effet, la célèbre marque chinoise a depuis abandonné la mention « Mi » pour la plupart de ses appareils et a d’ores et déjà lancé une ribambelle de smartphones depuis début 2022, allant de l’entrée de gamme jusqu’au segment premium. Cependant, il ne faut pas oublier les anciennes références du constructeur qui bénéficient dorénavant d’un bien meilleur rapport qualité-prix, à l’image du Xiaomi Mi 11 aujourd’hui vendu 350 euros moins cher qu’à sa sortie.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Mi 11

L’écran AMOLED WQHD+ à 120 Hz

L’efficacité du capteur photo 108 mégapixels

La puissance du Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM

La compatibilité charge rapide et sans fil jusqu’à 50 W

Au lieu de 799 euros à son lancement, le Xiaomi Mi 11 avec 256 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 449 euros sur les sites de SFR et RED. Vous n’êtes pas obligé de prendre un forfait pour acheter le smartphone, mais si vous le faites chez ce dernier opérateur, vous pouvez obtenir un remboursement de 50 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi 11. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone toujours aussi premium

Le Xiaomi Mi 11 s’est aujourd’hui fait remplacer par un nouveau modèle, mais force est de constater que la fiche technique de ce smartphone reste excellente, à commencer par son fabuleux écran. En effet, sa dalle AMOLED de 6,81 pouces est l’un des principaux atouts, car elle propose une définition WQHD+ de 3 200 x 1 440 pixels, un taux de rafraichissement à 120 Hz, une compatibilité HDR10+, une luminosité maximale très élevée et une température des couleurs mesurées à 6 400 K en mode normal, soit à 100 K de la perfection. C’est tout simplement un excellent écran, voire encore l’un des meilleurs actuellement, d’autant plus qu’il est protégé par du Gorilla Glass Victus.

Sorti en 2021, il ne profite évidemment pas de la toute-puissance du nouveau Snapdragon 8 Gen 1, mais il faut tout de même savoir que le Mi 11 reste un monstre de performances puisqu’il était le premier smartphone du monde d’Android à embarquer le S888 de Qualcomm, avec 8 Go de RAM. Cette configuration est loin d’être obsolète et permet encore aujourd’hui de répondre à tous les usages que vous pouvez avoir d’un smartphone en 2022, en passant par la navigation web, la consultation des réseaux sociaux, lire des vidéos ou encore faire tourner des jeux gourmands dans leurs meilleures conditions graphiques.

Charge rapide et sans fil à la même enseigne

En ce qui concerne l’autonomie du Mi 11, il faut savoir qu’elle ne dépassera pas la journée complète. En effet, sa batterie de 4 600 mAh pourrait suffire pour d’autres smartphones, mais pour celui-ci particulièrement gourmand avec son écran 120 Hz et WQHD+, les pourcentages ont tendance à vite dégringoler. Heureusement, un système de charge très rapide allant jusqu’à 50 W est de la partie, tout comme la charge sans fil. Comptez environ 45 minutes pour passer de 0 à 100 % avec le chargeur adéquat.

Pour finir avec la partie photo, le Xiaomi Mi 11 n’a pas à rougir de la qualité de ses clichés via son module à l’arrière. Ce dernier est composé d’un capteur principal de 108 mégapixels (f/1,85), d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels à 123° (f/2,4) et d’un objectif macro de 5 mégapixels (f/2,2). Il manquerait peut-être un zoom optique x2 dans cette liste, mais la polyvalence est tout de même au rendez-vous, d’autant plus avec un niveau d’excellence très apprécié pour les modes 108 mégapixels, macro et portrait.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Mi 11.

Quel smartphone Xiaomi choisir ?

Afin de découvrir des références plus récentes du constructeur chinois, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.