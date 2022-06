Oppo Find X5 : ce récent smartphone quasi premium est déjà 300 € moins cher

Il y a un peu plus d'un mois, Oppo a lancé trois nouveaux smartphones pour la période 2022, dont fait partie le Find X5. Considéré comme le Petit Prince des téléphones haut de gamme dans nos colonnes, il est d'ores et déjà affiché avec une belle promotion chez Boulanger et ne coûte alors que 699 euros au lieu de 999 euros.

L’Oppo Find X5 est le successeur du Find X3 Neo. Eh oui, le constructeur chinois a sauté le chiffre 4 et a supprimé la mention « Neo » pour son nouveau smartphone haut de gamme abordable. Ce dernier améliore toutes les caractéristiques de son prédécesseur et se paie même le luxe de proposer un appareil photo en partenariat avec Hasselblad, comme chez OnePlus. Il est arrivé il n’y a pas si longtemps que ça sur le marché, mais il est pourtant déjà 300 euros moins cher grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir de l’Oppo Find X5

Son écran AMOLED Full HD+ à 120 Hz

Le combo Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM

La charge rapide filaire 80 W et sans fil jusqu’à 30 W

Au lieu de 999 euros habituellement, l’Oppo Find X5 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 699 euros chez Boulanger. Pour obtenir ce prix, il suffit de choisir l’option retrait en magasin et de ramener un ancien smartphone fonctionnel. De plus, une ODR prolongée jusqu’au 21 juin 2022 vous permet d’être remboursé jusqu’à 200 euros pour l’achat d’un accessoire Oppo en supplément.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Oppo Find X5. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une fiche technique encore plus premium

L’Oppo Find X5 monte clairement en gamme par rapport à son prédécesseur le X3 Neo. L’écran AMOLED passe à une diagonale de 6,55 pouces, toujours avec une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels, mais le taux de rafraichissement grimpe ici jusqu’à 120 Hz pour une meilleure fluidité d’affichage, alors qu’il était bloqué à 90 Hz sur l’ancien modèle. Outre ça, le design du smartphone fait toujours autant premium avec la dalle incurvée sur deux côtés ou encore son dos au revêtement satiné. Attention, ce dernier est toutefois assez glissant et nous recommandons vivement l’utilisation d’une coque de protection pour régler le problème.

Dommage qu’il n’intègre ensuite pas le dernier processeur de Qualcomm, mais la puissance du téléphone est déjà très élevée grâce au Snapdragon 888 et aux 8 Go de RAM. Il s’agit tout simplement de la configuration qui a équipé la majorité des smartphones haut de gamme de l’année 2021 et elle permet encore aujourd’hui de répondre à tous les usages sans ralentissements, même dans les jeux 3D avec des graphismes poussés au maximum. Il tourne sous Android 12 avec l’interface ColorOS 12.1. La batterie est aussi plus grosse qu’avant, avec 4 800 mAh contre 4 500 mAh sur le Find X3 Neo, ce qui sera amplement suffisant pour tenir la journée loin d’une prise. Mais on apprécie surtout la charge rapide de 80 W permettant de récupérer 80 % en seulement 20 minutes. La charge sans fil jusqu’à 30 W est également de la partie.

Hasselblad fait des miracles pour la photo

Après avoir équipé les derniers smartphones haut de gamme de chez OnePlus, Hasselblad apporte maintenant son savoir-faire aux téléphones de chez Oppo, logique vu que les deux constructeurs font partie de la même maison mère. Sur le Find X5, on retrouve un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels également, ainsi qu’un téléobjectif de 13 mégapixels. Résultat, les clichés capturés profitent d’un rendu tout bonnement magnifique, que ce soit en mode grand-angle, zoom x2, portrait et même de nuit. Tout n’est pas sans défaut et on peut regretter l’absence d’un zoom x3, x5 et x10, mais c’est tout de même un très bon photophone pour cette gamme de prix. En ce qui concerne les selfies, vous pourrez compter sur une caméra frontale de 32 mégapixels.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Oppo Find X5.

Les autres smartphones au même prix

Afin de comparer le Find X5 d’Oppo avec ce que propose la concurrence sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 800 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.