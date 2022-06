La Lenovo Tab M10 HD Plus avec le dock servant d’enceinte est en promotion

Si vous souhaitez investir dans une tablette à un prix contenu, la Lenovo Tab M10 HD Plus pourrait bien vous plaire. Efficace et dotée d'une bonne autonomie, cette tablette entrée de gamme est livrée avec un dock pour seulement 177,49 euros contre 218 euros habituellement.

Le constructeur Lenovo propose quelques bonnes références sur le marché des tablettes, des plus premium aux plus accessibles. La Lenovo M10 HD Plus fait partie de cette dernière catégorie qui n’est pas sans intérêt. Ce modèle entrée de gamme vient apporter tout ce que l’on attend pour cette tranche de prix à savoir : un design soigné, une autonomie confortable et une expérience fluide. Et c’est bien ce que vous obtiendrez avec cette tablette signée Lenovo, qui est d’ailleurs en promotion avec un dock.

Ce qu’il faut retenir de la Lenovo Tab M10 HD Plus

Une tablette élégante avec un écran HD de 10,1 pouces

Une configuration solide pour le prix

Une autonomie confortable

Bonus : un dock

Habituellement aux alentours des 220 euros, la tablette Lenovo Tab M10 HD Plus accompagnée d’un dock est actuellement en promotion à 177,49 euros sur le site d’Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la tablette Lenovo Tab M10 HD Plus. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une tablette qui va à l’essentiel

Avec son tarif accessible, la tablette Lenovo M10 HD Plus profite d’une belle qualité de fabrication. Son châssis métallique offre une belle finition et assure au passage une bonne solidité. Son écran ne profite pas de la meilleure résolution, mais offre un bon confort visuel avec sa diagonale de 10,1 pouces en HD (1280 x 800 pixels). Elle reste suffisante pour regarder vos contenus préférés, d’autant plus que la marque ajoute quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour améliorer la qualité sonore.

Pour plaire à toute la famille

Cette tablette n’est pas un monstre de puissance, mais est tout à fait fonctionnelle au quotidien. Sa puce Mediatek Helio P22T associée à 4 Go de mémoire vive est largement suffisante pour répondre aux usages du quotidien : comme naviguer sur Internet, regarder des vidéos en streaming, quelques jeux pas trop gourmands pourront même tourner sans souci. L’expérience utilisateur sera par ailleurs grandement facilitée par Android et son interface fluide. Sachez aussi que les 64 Go de stockage de la tablette sont extensibles via le port micro-SD inclus. Du côté de l’autonomie, cette tablette n’a pas à rougir avec sa batterie de 5 000 mAh, car, grâce à sa fiche technique peu gourmande, elle peut facilement tenir plus de 2 jours avant de tomber à 0 %.

Vous pourrez également recharger la tablette sur la station d’accueil intelligente incluse dans le pack, ce qui vous permettra en plus de la transformer en hub familial avec l’assistant Alexa. Ainsi vous pourrez via une commande vocale, demander les conditions météo du jour, lancer un morceau ou obtenir une recette. Le dock fait également office d’enceinte Bluetooth grâce à la présence de haut-parleur. Et même si une tablette n’est généralement pas choisie pour faire des photos d’une grande qualité, celle de Lenovo comporte deux capteurs : un appareil de 8 mégapixels à l’arrière, ainsi qu’un appareil de 5 mégapixels à l’avant, qui sera suffisant pour faire vos visio avec vos proches.

Les meilleures tablettes tactiles du moment

Si vous souhaitez comparer la tablette de Samsung avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles à choisir en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.