Le casque SteelSeries Arctis 7+, compatible PC et PS5, chute sous les 100 €

Ce qu’il faut retenir du casque SteelSeries Arctis 7+

Un casque compatible avec PC, PS5, Nintendo Switch, iPad avec USB-C

Un micro bidirectionnel ClearCast certifié par Discord

Une bonne autonomie

Initialement affiché à 149 euros, le casque SteelSeries Arctis 7+ est désormais disponible à 99 euros à la Fnac.

Un casque confortable comme les autres Arctis 7

SteelSeries ne change pas une équipe qui gagne en matière de design. La marque danoise a en effet sensiblement repris les mêmes lignes que les autres variations de la gamme Arctis 7 pour son casque Arctis 7+. Ce modèle adopte donc un format circum aural : les écouteurs englobent toute l’oreille au lieu de simplement se poser dessus, ce qui a pour but de maximiser le confort durant son port et de ne pas ressentir trop de pression sur le crâne. On retrouvera également un arceau en acier résistant et un bandeau de suspension inspiré des masques de ski qui s’adaptera à toutes les têtes, en plus de répartir uniformément le poids du casque. Concernant les réglages, tout est à portée de main : vous pouvez couper ou régler le micro, mais aussi ajouter des ports pour passer en mode filaire ou partager de l’audio.

Un modèle compatible avec un grand nombre de consoles

Si le casque Arctis 7+ de SteelSeries a d’abord été conçu pour être utilisé sur PC, il est également compatible avec d’autres appareils, et pas des moindres. PS5, PS4, PC, Android, Switch, iPads, Oculus Quest… Le casque s’adaptera à pratiquement tout. Et ce, notamment grâce à son nouveau dongle USB-C, qui permettra de passer facilement d’un système à l’autre. La connexion 2,4 GHz sera de la partie, et offrira une bonne stabilité et réduira grandement tout phénomène de latence.

Concernant le son, puisque c’est tout de même son principal intérêt, le casque intègre les mêmes transducteurs de 40 mm que ceux possédés par les références de la gamme Arctis 7, qui ont déjà fait leurs preuves. Grâce à eux, les sons les plus discrets seront bien amplifiés et mis en valeur. De plus, la marque annonce que les utilisateurs de son Arctis 7+ auront droit à un accès anticipé à SteelSeries Sonar, un nouveau logiciel qui permet, entre autres, de bénéficier d’un son surround 7.1.

Une réduction des bruits environnants efficace

Le casque se dote également d’un micro bidirectionnel qui est, selon la marque, reconnu comme le meilleur micro du marché du gaming. Rien que ça. Dans les faits, ce micro rétractable est doté d’une conception bidirectionnelle Clearcast. Il offre une clarté de voix optimale et il élimine les bruits environnants pour ne pas être perturbé pendant vos parties. Il est également conçu de manière à cibler spécifiquement les mots qui sortent de votre bouche.

Enfin, concernant l’autonomie, SteelSeries annonce une durée d’utilisation de 30 heures. Concernant la recharge, la marque certifie que 15 minutes de chargement suffisent à jouer pendant 3 heures supplémentaires.

