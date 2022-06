Ce TV 4K 75″ avec HDMI 2.1 de Sony est à un prix défiant toute concurrence

Il est aujourd'hui possible de trouver des téléviseurs de 75 pouces sans pour autant exploser son budget. Vous pourrez par exemple miser sur le TV 4K Sony KD75X89J, qui propose en plus de nombreuses fonctionnalités recherchées aujourd'hui. Actuellement, il est disponible à 1 199 euros au lieu de 1 399 euros à la Fnac.

Aujourd’hui, les téléviseurs de 75 pouces ne sont plus aussi inaccessibles qu’auparavant. Si les modèles proposant de l’OLED ou du QLED affichent le plus souvent des prix très élevés, les autres qui font l’impasse sur ces technologies onéreuses au profit d’un simple rétroéclairage LED sont beaucoup plus abordables et ne manquent vraiment pas d’intérêt, surtout quand ils comprennent aussi une définition 4K UHD avec toutes les dernières normes en vidéo. C’est par exemple le cas du Sony KD75X89J, qui est en ce moment disponible à moins de 1 200 euros.

Ce qu’il faut retenir du TV Sony KD75X89J

Un grand TV 4K de 75 pouces (190 cm)

Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1 pour de la 4K@120fps

Au lieu d’un prix barré de 1 399 euros, le TV 4K Sony KD75X89J est désormais vendu à 1 199 euros à la Fnac et c’est un excellent prix pour un téléviseur de cette taille.

Une diagonale de 190 cm pour ne manquer aucun détail

Son premier tout, c’est sa taille. Le TV Sony KD75X89J dispose donc d’une diagonale de 75 pouces, soit 190 cm, ce qui vous permet de profiter d’une expérience proche de celle que proposent les vidéoprojecteurs. L’image sera clairement au centre de tout, d’autant plus que ce modèle dispose d’un design minimaliste aux bordures d’écran très fines, voire invisibles. De plus, ses pieds peuvent se placer de deux manières différentes pour pouvoir s’adapter au mieux à votre meuble TV. Du fait de la grande taille de ce téléviseur, il faudra tout de même veiller à disposer d’un meuble suffisamment grand, ou alors d’opter pour une installation sur le mur. De plus, il faudra que votre pièce soit assez grande pour que l’expérience soit agréable et que vous n’abîmiez pas vos yeux en regardant la télévision : le recul nécessaire pour une diagonale de 75 pouces s’élève à 3 mètres environ.

Un TV pas OLED, mais…

Si cet écran n’est pas OLED, donc sans les noirs infinis et les contrastes excellents que propose cette technologie, on aura ici droit à un simple rétroéclairage LED sur une dalle LCD, mais la définition 4K UHD sera tout de même de la partie. De plus, le processeur Sony X1 se chargera de son côté d’ajuster et d’optimiser les couleurs des images diffusées pour les rendre plus réalises, tandis que le traitement d’image Sony X-Reality Pro 4K s’occupera d’upscaler les contenus en 4K UHD pour obtenir plus d’images bien détaillées. Ajoutons à cela la technologie Sony Triluminos, qui rendra les couleurs plus vives. Le TV Sony KD75X89J sera par ailleurs compatible avec le Dolby Vision, et côté son, le Dolby Atmos sera bien présent pour un son vaste et immersif.

Un téléviseur adapté aux consoles next-gen

Le Sony KD75X89J est une bonne référence pour celles et ceux qui ont une console next-gen comme la PS5 ou la Xbox Series X chez eux. Ce modèle embarque en effet deux ports HDMI 2.1, lesquels autorisent la 4K@120 images par seconde. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode) et VRR (Variable Refresh Rate) seront aussi de la partie. Le taux de rafraîchissement de la dalle s’établit quant à lui à 100 Hz, soit l’assurance de profiter d’une belle fluidité d’image.

Un OS de qualité

Le téléviseur intègre enfin l’excellent système d’exploitation Google TV, qui offre une expérience utilisateur personnalisée. En effet, le TV pourra vous proposer des suggestions basées sur les contenus déjà visionnés, ainsi que sur les plateformes de streaming auxquelles vous êtes abonnés. Les applications phares du Play Store seront évidemment au rendez-vous, de même que Google Assistant (et Alexa, d’ailleurs) et le Chromecast (ainsi que AirPlay) pour pouvoir diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette. Vous pourrez aussi contrôler vos objets connectés compatibles à la maison.

