Dyson V10 Animal : ce puissant aspirateur balai est soldé à très bon prix

Si vous attendiez une baisse de prix pour vous offrir un aspirateur digne de ce nom, c'est sans doute le bon moment. En effet, voilà que l'aspirateur balai Dyson V10 Animal perd pas moins de 180 euros pendant les soldes chez Ubaldi.

Acheter un Dyson, c’est un peu comme acheter la Rolls-Royce des aspirateurs. Il faut dire que la marque anglaise cultive depuis toujours l’excellence dans ce domaine, et ce quels que soient ses modèles. L’un de ses aspirateurs balais phares, le V10 Animal, profite des soldes d’été pour baisser de prix en perdant pas moins de 180 euros de son prix d’origine.

Les caractéristiques du Dyson V10 Animal

Un aspirateur puissant et très maniable

Utilisable avec ou sans tige

Une autonomie de 60 minutes

Efficace sur toutes les surfaces

Lancé à 499 euros, le Dyson V10 Animal est actuellement disponible en promotion pendant les soldes à 319 euros chez Ubaldi.

Un aspirateur balai pensé pour la praticité

Comme d’autres modèles de la marque, le Dyson V10 Animal profite d’un format stick qui le rend ultra maniable dans toutes les circonstances, que ce soit pour aspirer au sol, sur les meubles ou même au plafond pour les toiles d’araignée et la poussière tenace. D’ailleurs il ne pèse que 2,5 Kg. Aucun branchement n’est nécessaire, tout se fait via la batterie intégrée et une simple pression de gâchette permet de lancer l’aspiration, un atout considérable pour économiser de l’énergie.

Les accessoires sont simples d’utilisation, chacun étant adapté à une situation et facilement interchangeable. On apprécie aussi l’efficacité du système d’entretien avec un conteneur de 0,76 Litre facilement vidable sans contact avec la saleté. Ce dernier est d’ailleurs affublé d’un filtre HEPA et d’un autre en mousse afin de ne laisser passer aucune poussière.

Un rapport puissance / autonomie efficace

Le V10 Animal possède un puissant moteur dont l’efficacité d’aspiration est étonnante pour un tel appareil puisqu’il est capable d’effectuer plus de 100 000 tours par minute. Forcément ça fait du bruit, mais il est tout à fait acceptable comparé à un aspirateur à main classique. Côté autonomie, le V10 Animal est dans la bonne moyenne avec 60 minutes en mode Eco et un peu moins de 30 minutes en mode normal. La station de recharge est adaptable à un mur afin de ranger efficacement l’appareil tout en changeant la batterie. Le rangement des accessoires sera d’autant plus simplifié avec cette station même si tous ne sont pas clipsable au socle.

