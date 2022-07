L’Acer Chromebook CB315 frôle les 50 % de réduction pour le Prime Day 2022

Même si les vacances sont là, on peut penser à la rentrée. Pour les étudiants, l'Acer Chromebook CB315 peut être une très bonne affaire, surtout lorsque son prix baisse de près de 50 % pour le Prime Day 2022 d'Amazon.

Nous sommes mi-juillet, ce sont les vacances pour les écoliers et étudiants. Alors oui, on ne pense pas (encore) à la rentrée, mais cette offre pour l’Acer Chromebook CB315 pourrait bien changer les choses. Durant le Prime Day d’Amazon, son prix perd exactement 190 euros, soit presque 50 % de son tarif habituel.

L’Acer Chromebook CB315, c’est quoi ?

Le système d’exploitation Chrome OS

Un écran 15,6 pouces FHD

Une autonomie de 12,5 heures

Habituellement, on trouve l’Acer Chromebook CB315-3HT-C6KP à 399 euros. Durant les Prime Day d’Amazon, cet ordinateur portable profite d’une promotion et est disponible à 209 euros.

L’Acer Chromebook CB315 n’est pas puissant, mais ce n’est pas ce qu’on lui demande

Avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage en eMMC, la fiche technique de ce Chromebook ne fait pas rêver. Situé sur le milieu de gamme, vous n’allez pas pouvoir vraiment jouer à des jeux vidéo avec. Cela, c’est sans compter le cloud gaming qui se développe, plusieurs services sont accessibles sur Chrome OS.

Mis à part ça, on trouve sur cette version CB315-3HT-C6KP une puce Intel UHD Graphics 600, qui fait office à la fois de processeur et de carte graphique. Autant dire que les jeux en 3D, il faudra oublier. Mais ce n’est pas un problème, puisque cet ordinateur portable n’a pas été pensé pour le jeu vidéo, mais pour la productivité, surtout pour les étudiants.

Un ordinateur portable fait pour les étudiants au budget restreint

En fait, ce Chromebook est totalement adapté pour la navigation Internet et ses différents usages, mais aussi pour quelques applications : vidéo en ligne, bureautique, prise de notes, etc. Tout cela est appuyé par un poids de seulement 1,63 kg pour une épaisseur de 20,3 mm. Mais la grande force de ce modèle, c’est son autonomie, puisque la batterie peut durer jusqu’à 12,5 heures, ce qui est assez pour une journée de travail complète pour un usage modéré.

De plus, on peut très bien recharger l’ordinateur dans la journée via un des deux ports USB-C qu’on trouve sur l’Acer Chromebook CB315. Une bonne autonomie qui permet de profiter d’un écran LCD de 15,6 pouces en Full HD (1920 par 1080 pixels). En plus, cette dalle est tactile, ce qui rend Chrome OS, le système d’exploitation livré, encore plus facile à utiliser. Attention donc, ce n’est pas Windows qui est installé dessus, les logiciels compatibles sont donc assez limités.

Pour un étudiant à la faculté par exemple, qui va en très grande partie faire de la prise de notes, cet Acer Chromebook CB315 peut être un bon ordinateur en complément d’un PC fixe ou d’un ordinateur portable à l’autonomie vieillissante. Avec la promotion durant le Prime Day d’Amazon, il va permettre aux étudiants au budget restreint de profiter d’un ordinateur avec une bonne construction au meilleur prix.

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

