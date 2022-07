Le prix de la Nvidia Shield TV Pro est en chute libre pour le Prime Day sur Amazon

L'indétrônable Nvidia Shield TV est encore très demandée, si bien que son prix ne bouge que très peu ces derniers temps. Ceci prend fin pour le Prime Day avec une belle réduction de 50 euros sur son prix de base.

La Nvidia Shield TV Pro est de loin le meilleur boîtier TV, encore aujourd’hui. Ce n’est d’ailleurs pas que notre avis tant l’appareil a toujours autant de succès auprès du public même après sa sortie en 2019. Il est donc assez rare de trouver des prix en forte baisse. C’est désormais chose faite pour les Prime Day puisqu’il est possible de se l’offrir enfin à prix raisonnable via cette réduction de 50 euros.

La Nvidia Shield TV Pro en quelques mots

4K, HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos

La puissance de la puce Tegra X1+ pour l’upscale 4K

Compatibilité Google Assistant et Amazon Alexa

Au lieu de 219 euros, la Nvidia Shield TV Pro est actuellement disponible en promotion à 169 euros pendant le Prime Day sur Amazon.

Un boîtier TV qui impose son style

La Nvidia Shield TV Pro version 2019 arbore le même boîtier que son prédécesseur contrairement au modèle Nvidia Shield TV classique dont le design en forme de cylindre est pensé pour être placé derrière un téléviseur. Le sigle « Pro » désigne avant tout les fonctionnalités supplémentaires comme la présence de 2 ports USB 3.0 et d’une puce interne pouvant gérer les instructions 64 Bits, dont certaines applications qui en ont bien besoin pour fonctionner.

De la puissance à revendre dans une petite boîte

En parlant de puce, la Nvidia Shield TV Pro est clairement la box TV la plus puissante du marché. Son SoC Tegra X1+ épaulé par 3 Go de mémoire vive permet au dispositif une expérience multimédia de haute volée, que ce soit pour les jeux du Play Store ou pour le contenu vidéo en 4K. Que ce soit en local ou sur les plateformes de SVOD, tout est sublimé par la compatibilité HDR jusqu’au Dolby Vision, mais surtout grâce à un moteur d’upscale d’image en 4K bluffant même sur des sources non HD. Ce système est d’ailleurs encore plus utile pour les joueurs sur la version Pro, car il permet de jouer via le service GeForce Now en 4K grâce à une mise à l’échelle très efficace et sans latence.

La Nvidia Shield TV Pro est fournie avec une télécommande entièrement repensée et qui intègre un bouton Netflix afin de lancer le service directement sans passer par les menus. Cette dernière est même dotée d’un micro afin d’utiliser l’assistant Google pour chercher directement du contenu depuis l’interface.

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

