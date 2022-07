Ce n’est qu’après les soldes que le Samsung Galaxy S22+ baisse son prix

Ubaldi propose la meilleure offre concernant le Samsung Galaxy S22 Plus, et ce juste après les soldes. Au lieu des 1 059 euros demandés au départ, il est possible de l’obtenir à 859 euros grâce à une remise immédiate cumulée à une ODR.

La marque coréenne a lancé trois smartphones de sa célèbre gamme Galaxy S en ce début d’année 2022. Parmi eux, on trouve le Samsung Galaxy S22 Plus, qui se situe à mi-chemin tarifaire entre le Galaxy S22 et le Galaxy S22 Ultra, en ayant l’avantage d’être le plus équilibré et d’être 200 euros moins cher grâce à cette offre.

Le Galaxy S22 + propose…

Un écran AMOLED 6,6 FHD+ à 120 Hz

Une puce performante : l’Exynos 2200

La charge rapide 45 W

L’interface One UI agréable à utiliser

Initialement à 1 059 euros, le Samsung Galaxy S22 Plus (8 + 128 Go) tombe à 959 euros sur le site Ubaldi une fois dans le panier, puis grâce à une ODR — valable jusqu’au 31 juillet 2022 — le téléphone revient à seulement 859 euros.

Retrouvez le Samsung Galaxy S22 Plus à 859 € (après ODR) sur Ubaldi

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung S22 Plus. Le tableau se met à jour automatiquement.

Des finitions impeccables

Similaire à son petit frère, le Samsung Galaxy S22 Plus offre pourtant une prise en main différente qui ne devrait pas plaire à tout le monde, notamment pour les petites mains, avec son grand écran de 6,6 pouces. Son design est particulièrement soigné et son écran AMOLED en FHD+ est un régal pour regarder du contenu vidéo. Il profite d’ailleurs d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz pour apporter plus de fluidité à l’usage.

La partie photo est assurée par le même module photo que le S22. On retrouve un triple capteur de 50 + 12 + 10 mégapixels, où le grand-angle, l’ultra grand-angle et le téléobjectif x3 offrent une bonne polyvalence photographique. Les clichés sont réussis dans la majorité des cas. Attention toutefois à la gestion de la dynamique, qui a tendance à pécher sur chaque objectif.

Une fiche technique à la hauteur

En matière de performances, la version européenne du smartphone bénéficie de la puce maison de Samsung : l’Exynos 2200 couplée par 8 Go de RAM. Une configuration qui délivrera suffisamment de puissance pour soutenir la cadence. Toutefois, cette puce reste en retrait sur les performances graphique. En jouant en Fortnite en 60 fps en qualité épique nous avons pu constater quelques ralentissements lors de notre test. Rien de rédhibitoire, surtout que l’interface One UI 4 avec Android 12 rend l’expérience utilisateur très agréable.

La version Plus se rattrape en embarquant une batterie plus conséquente que le S22 classique : 4 500 mAh au lieu de 3 700 mAh. Un gain qui permet de faire tenir le smartphone une journée, selon votre utilisation. En plus d’être plus endurant, il est compatible avec la charge rapide de 45 W. Celle-ci permet de passer de 6 % à 64 % en 30 minutes, mais si vous souhaitez en profiter, il faudra acheter le bloc qui n’est pas compris avec le téléphone. La charge sans fil est évidemment de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S22 Plus.

Samsung face à la concurrence

