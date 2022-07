Le SSD M.2 Seagate FireCuda de 1 To compatible PS5 est à -25 % sur Amazon

Si vous en avez marre de supprimer des jeux de votre PlayStation 5 pour en installer d'autres, ou tout simplement si vous voulez un SSD ultra rapide pour votre PC, le Seagate FireCuda 530 de 1 To est en ce moment en promotion chez Amazon. Son prix passe de 177,99 euros à seulement 135,99 euros.

Le Seagate FireCuda 530 a été l’un des premiers SSD compatibles avec la PlayStation 5, qui a accueilli en ce sens une mise à jour permettant l’activation du port prévu à cet effet en août 2021, soit presque un an après le lancement de la console de Sony. Les solutions pour augmenter l’espace de stockage de cette machine next-gen sont nombreuses, mais la plus économique du moment est sans aucun doute le Seagate FireCuda 530 grâce à cette remise immédiate de près de 25 %.

Ce qu’il faut retenir du Seagate FireCuda 530

Un SSD format M.2 en PCIe de 4e génération

7300 Mo/s en lecture et 6 900 Mo/s en écriture

Le dissipateur thermique est intégré

Si le dernier prix le plus bas de ces 30 derniers jours était de 177,99 euros sur Amazon, le SSD M.2 Seagate FireCuda 530 de 1 To est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 135,99 euros sur la plateforme du géant américain.

Un SSD encore plus performant que celui de la PS5

Le Seagate FireCuda 530 est un SSD au format M.2 entièrement compatible avec la PlayStation 5. Il propose 1 To de stockage, soit 1 000 Go, ce qui permet d’installer 20 jeux supplémentaires de 50 Go ou 10 jeux supplémentaires de 100 Go, en plus du stockage initial de 664 Go de la console. Cela permettra d’être d’installer l’intégralité de votre bibliothèque sans pour autant désinstaller un jeu pour en installer un autre, surtout si vous avez une connexion Internet peu performante.

Le SSD de la marque Seagate est d’ailleurs bien plus rapide que celui de base intégrée dans votre PS5, ce qui permettra par la même occasion d’améliorer les performances de votre console. En effet, celui de Sony propose une vitesse de lecture allant jusqu’à 5 500 Mo/s alors que celui que nous vous présentons ici monte jusqu’à 7 300 Mo/s en lecture, et 6 900 Mo/s en écriture. Bref, vos temps de chargements seront encore plus réduits et même l’installation de vos jeux sera plus rapide.

Un dissipateur thermique intégré

Un SSD au format M.2 est assez simple à installer, même si ça demande un peu de temps. Il ne faut évidemment pas se tromper dans le choix de la référence, surtout si vous achetez à côté de votre SSD un dissipateur thermique qui ne rentre pas dans le port de la PS5. Avec le Seagate FireCuda 530, vous n’avez pas de questions à vous poser puisqu’il rentre parfaitement à l’intérieur. En effet, ce dissipateur de chaleur est conçu sur mesure par EKWB et Seagate pour minimiser le bridage thermique et garder intactes les performances le plus longtemps possible.

Côté durée de vie, il y aurait de quoi dormir sur ses deux oreilles, puisque selon Seagate, les joueurs et joueuses pourront écrire et supprimer chaque jour 70 % de la capacité du disque pendant 5 ans.

