PS5 : Seagate lance l’un des premiers SSD compatibles, et il est très rapide

La PS5 est en passe de voir ses options d'agrandissement du stockage considérablement amélioré avec l'arrivée de la mise à jour autorisant les SSD au format M2. Pour l'occasion, Seagate a concocté un SSD interne plus rapide que celui de la console.

La PS5 a beau afficher 825 Go de stockage sur sa boîte, elle n’offre que 664 Go environ une fois le système installé. Avec des jeux qui dépassent aujourd’hui régulièrement les 100 Go, on peut vite se sentir à l’étroit.

Pour aller plus loin

PS5 ou PS5 Digital Edition : quel modèle faut-il choisir ?

Pour y remédier, on ne peut pour l’heure qu’ajouter un disque externe, puisque la mise à jour activant le port d’accueil d’un SSD interne au port M.2 se fait encore attendre. Elle serait prévue en principe pour ce mois d’août.

Vitesse et durée de vie au rendez-vous

Et justement, c’est aussi cet été que Seagate a décidé de lancer son nouveau modèle de SSD NVMe PCIe Gen 4 au format M2. Il porte le doux nom de FireCuda 530 et d’après le site australien Finder, la marque a bien confirmé une compatibilité avec la PS5.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs SSD M.2 NVMe pour votre PC en 2021 ?

En termes de performances, il offre une lecture séquentielle de 7300 Mo/s et une écriture séquentielle de 6900 Mo/s. Le SSD de la PS5 pour sa part, affiche un débit autour des 5500 Mo/s. Le Seagate 530 permet donc bien d’accéder à une vitesse suffisante.

Côté durée de vie, il y aurait de quoi dormir sur ses deux oreilles, puisque selon Seagate, les joueurs pourront écrire et supprimer chaque jour 70 % de la capacité du disque pendant 5 ans.

Disponibilité et prix

Le Seagate FireCuda 530 sera disponible cet été, sans plus de précision. Côté prix, il faudra débourser 151,90 euros pour la version 500 Go, 269,90 euros pour la version 1 To, 567,90 euros pour la version 2 To et 1109,90 euros pour la version 4 To. Une version avec dissipateur intégré, pratique pour la PS5, sera également proposée de 179,90 à 1179,90 euros selon les configurations.