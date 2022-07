Dyson AM10 : cet humidificateur à -40 % va rafraichir votre intérieur cet été

Le AM10 de Dyson joue à la fois le rôle d’un humidificateur, mais aussi d’un ventilateur. En cette période de vague de chaleur, il devient un vrai bon deal puisque son prix passe de 499 euros à seulement 299 euros chez Darty.

Connu d’abord pour ses fameux aspirateurs, puis ses ventilateurs design et puissants, Dyson multiplie la diversification de sa gamme de produits. Aujourd’hui, il est question d’un humidificateur, le AM10, qui saura s’avérer très utile notamment ces longues et chaudes journées d’été. Ce modèle profite en ce moment d’une belle remise de 200 euros.

Que peut faire le Dyson AM10 ?

Il peut rafraîchir l’air efficacement

Grâce à sa technologie à base d’UV, il élimine les bactéries dans l’eau

Il est programmable pour agir en totale autonomie.

L’humidificateur AM10 de Dyson est habituellement disponible à 499 euros, mais tombe en ce moment à seulement 299 euros chez Darty.

Parfait pour rafraîchir sainement une pièce

Dyson est une marque réputée pour ses innovations, mais aussi pour le design de ses produits. Le constructeur anglais applique cette logique à l’ensemble de ses gammes et le AM10 ne déroge pas à la règle. Celui-ci reprend la forme verticale des ventilateurs de la marque, mais ne vous y trompez pas, il peut certes ventiler, mais il s’agit avant tout d’un humidificateur permettant de rafraîchir votre intérieur lors de ces chaudes journées d’été, par exemple. Le gros avantage, outre son format compact, concerne surtout le côté silencieux, il peut parfaitement être placé dans une chambre d’enfant, sans perturber son sommeil.

Mais en dehors de simplement rafraîchir l’air, il est aussi capable de la purifier grâce à son système de lumière UV Ultraviolet Cleanse qui est capable d’éliminer 99,9 % des bactéries présentes dans l’eau, le conteneur pouvant accueillir jusqu’à 3 litres d’eau. Le AM10 fonctionne d’ailleurs de manière intelligente, car il est capable de mesurer la température et l’humidité ambiantes de la pièce afin d’obtenir une humidité optimale. L’anneau de l’amplificateur attire à lui l’air environnant et le propulse, une fois refroidi, à l’extérieur. L’hélice du moteur tourne à grande vitesse et récupère l’air ambiant à la base du ventilateur avant d’être amplifié.

Programmable pour fonctionner en autonomie

Avec la télécommande fournie, on a la possibilité de choisir jusqu’à 10 ajustements de flux d’air. L’ AM10 peut être programmé pour s’éteindre après un temps déterminé : de 15 minutes jusqu’à 9 heures. Il est aussi possible de programmer l’appareil grâce au panneau de contrôle directement placé sur celui-ci. Dommage cependant qu’il ne soit pas possible de le lier à l’environnement applicatif de Dyson afin de piloter le tout depuis son smartphone, le AM10 ne disposant pas de connexion Bluetooth ni Wi-Fi.

