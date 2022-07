De 50 à 130 Go dès 6,99 €/mois, ce forfait modulable est le bon deal du moment

Prixtel profite des LFL pour présenter son forfait mobile en série, nommée Penta. Celui-ci vous fait notamment profiter de 50 à 130 Go, le tout à partir de 6,99 euros par mois et sans que les prix bougent après un an.

Prixtel est connu pour proposer des séries de forfaits mobile flexibles très avantageux, notamment grâce à ses prix très bas pendant toute l’année. L’opérateur étant récemment devenu partenaire principal de l’évènement Esport LFL, il en a profité pour mettre en avant sa nouvelle série de forfaits sans engagement baptisée Penta, avec des offres encore plus intéressantes. On y retrouve un forfait modulable allant de 50, 90 et jusqu’à 130 Go à des prix défiants toute concurrence.

Que propose cette série de forfaits chez Prixtel ?

Les appels, SMS et MMS illimités

de 50 Go à 130 Go en France et 20 Go en Europe/DOM

Un petit prix même après un an

Une option 5G pour 8 euros de plus par mois

C’est le dernier jour pour pouvoir profiter du forfait mobile modulable de la série limitée Penta chez Prixtel. Il propose un premier palier de 50 Go à 6,99 euros par mois, puis 90 Go à 9,99 euros par mois et enfin 130 Go est à 12,99 euros par mois.

Les avantages du réseau mobile de SFR à petit prix

Prixtel ne dispose pas de ses propres infrastructures réseau et dispose d’un partenariat avec l’opérateur histoire SFR pour délivrer des lignes mobile à ses clients. Avec un minimum de 50 Go de données, aucun souci pour disposer du streaming de vidéo, du jeu en ligne ou de la navigation web et sur les réseaux sociaux. Mais vous n’êtes pas bloqué à ce montant, puisque vous pourrez monter jusqu’à 90 et même 130 Go si vous souhaitez utiliser le maximum de ce que peut offrir votre smartphone et éviter de vous connecter à un réseau Wi-Fi en cas de besoin.

Notez que les prix mensuels de ces forfaits restent les mêmes après la première année, ce qui rend le deal plus intéressant qu’en passant par les offres classiques de l’opérateur qui disposent de prix valables que pendant un an. Sachez également que vous pouvez aussi profiter de l’accès à la 5G pour 8 euros par mois en plus du prix de base.

Un forfait aussi valable à l’étranger

Comme la majorité des forfaits, Prixtel ne déroge pas à la règle et propose des communications à base d’appels, de SMS et de MMS en illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). L’enveloppe de data à l’étranger reste la même quel que soit le palier que vous atteindrez à la fin du mois dans cette série limitée Penta, à savoir 20 Go.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Notre comparateur des meilleurs forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait 4G – 80 Go 2 semaines Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go 14€ Découvrir Forfait Mobile B&You – 80 Go Dernier jour ! Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go 12,99€ Découvrir SFR Forfait Mobile 4G – 80 Go 3 semaines Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go Pendant 12 mois 15€ 30€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.