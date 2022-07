Amazon brade ce laptop gaming (144 Hz, i5 12e gen, RTX 3050 Ti) à bon prix

Le Acer Nitro 5 (AN517-55-54Q8) est un puissant ordinateur portable gaming grâce à sa fiche technique musclée. Proposé à 1 299 euros sur Amazon, il est aujourd’hui affiché à un prix plus intéressant grâce à une promotion, à savoir 1 049 euros.

Que ce soit pour la bureautique, le multimédia ou qu’il s’agisse de jeux vidéo compétitifs comme occasionnels, le PC portable Acer Nitro 5 (AN517-55-54Q8) dipose de plusieurs atouts qui font de lui une référence à considérer. Il devient d’autant plus intéressant maintenant que son rapport qualité-prix s’améliore grâce à une réduction de près de 20 % sur son prix.

Les points forts de ce PC portable gaming

Un écran FHD de 17,3″ à 144 Hz

Le combo i5-12500H + RTX 3050 Ti

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide

Windows 11 nativement

Au lieu d’un prix barré à 1 299 euros, le PC portable Acer Nitro 5 (AN517-55-54Q8) est actuellement en promotion à 1 049 euros sur Amazon, soit 250 euros de remise immédiate.

La dernière génération d’Intel associée à une carte graphique Nvidia

L’Acer Nitro 5 (AN517-55-54Q8) démontre sa puissance en proposant une fiche technique récente et efficace. Cet ordinateur portable s’appuie sur le dernier processeur Intel de 12e génération (i5-12500H), cadencé à 2,5 GHz (jusqu’à 4,5 GHz en mode boost) avec 8 Go de mémoire vive. Grâce à cette configuration, le laptop est capable de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.) sans ralentissement. Quant au stockage, on retrouve un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter plus d’espace et surtout une dose de réactivité à l’ensemble du système.

Ce PC portable est avant tout conçu pour le gaming. Son écran offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz, parfait donc pour les joueurs et joueuses. Les images seront nettes et sans latences. De plus, vous pourrez compter sur l’apport d’une carte Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, pour jouer à des jeux type FPS dans d’excellentes conditions. En cas d’utilisation intensive, le Nitro 5 est également doté d’un système de refroidissement pour donner un coup de boost.

Un look robuste et imposant

Vous n’aurez donc aucun mal à faire tourner des applications ou des jeux, le tout sur un écran d’une diagonale de 17,3 pouces. Une manière de profiter pleinement de vos jeux sur un grand écran IPS avec une définition Full HD avec des couleurs réalistes et des images nettes. Le laptop est même compatible avec la technologie DTS:X Ultra pour un son plus immersif en jeu.

Avec son poids de 3 kilos, cela ne fait pas de lui le PC portable le plus léger mais son châssis robuste et bien fini offre une bonne connectique. Avec son poids de 3 kilos, cela ne fait pas de lui le PC portable le plus léger mais son châssis robuste et bien fini offre une bonne connectique. On retrouve un port USB-C, trois ports USB A, un port HDMI 2.1, et une prise casque microphone. Par contre, comme tout pc portable gaming il se montre peu endurant, il faut dire que les composants demandent beaucoup de ressources en jeu. Enfin, sachez que ce dernier tourne sous Windows 11.

Acer face à la concurrence

