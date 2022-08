Xiaomi TV P1E : ce petit TV connecté est en promotion à moins de 200 €

Si vous souhaitez mettre la main sur un petit téléviseur d'appoint à installer dans votre chambre, vous pourrez par exemple choisir le modèle Xiaomi TV P1E, une Smart TV qui ne coûte que 199 euros au lieu de 229 euros sur Amazon.

Xiaomi a l’habitude de proposer des gammes de produits Tech à prix vraiment avantageux par rapport à ses concurrents. Après les smartphones, tablettes, trottinettes et autres vidéoprojecteurs, la marque chinoise a aussi investi le marché des téléviseurs, en proposant des références performantes tout en continuant à appliquer des tarifs très bas. Son modèle de TV P1E de 32 pouces vaut par exemple le détour, puisque ce petit téléviseur connecté, idéal à installer dans une petite pièce, vient de chuter sous les 200 euros.

Les points forts du TV Xiaomi P1E

Un petit TV de 32 pouces

Avec Android TV

Prise en charge de Dolby Audio et DTS HD

Initialement affiché à 229 euros, le téléviseur Xiaomi TV P1E 32″ est désormais proposé à 199 euros sur Amazon.

Une diagonale pratique pour les petits espaces

Les amateurs des grandes diagonales seront certainement frustrés, mais celles et ceux qui recherchent un petit téléviseur pourront tout à fait se tourner vers le Xiaomi TV P1E 32″ qui, comme son nom l’indique, intègre une dalle LED de 32 pouces (81 cm) seulement. Ce modèle est donc idéal pour les petites pièces, comme les chambres, puisqu’une telle taille ne nécessite pas un grand recul pour visualiser ses contenus de manière confortable. Côté design, si les bordures qui entourent l’écran ne sont pas invisibles comme c’est le cas pour d’autres téléviseurs plus premium, elles seront tout de même plutôt fines.

En revanche, concernant la qualité d’image, il ne faudra pas s’attendre à du Full HD ou de la 4K. On devra ici se contenter d’une simple définition HD, de 1366 x 768 pixels. Le résultat sera tout de même satisfaisant pour une télévision d’appoint, sur laquelle on visionne des contenus sans pour autant s’attendre à un résultat proche d’une expérience comme au cinéma. Côté son, en revanche, Xiaomi a misé sur le Dolby Audio et le DTS HD pour renforcer l’immersion sonore.

Une Smart TV pour un prix vraiment avantageux

Le principal atout de ce téléviseur reste son aspect connecté. En effet, pour moins de 200 euros, Xiaomi propose une Smart TV qui tourne sous Android TV. Le catalogue d’applications du Play Store sera donc tout à fait à portée de main. Les applications de streaming phares seront ainsi de la partie, et même préinstallées, comme Netflix, Prime Video ou encore Disney+. Et qui dit Android, dit forcément Google Assistant : vous pourrez donc aussi formuler des requêtes vocales à votre téléviseur. La fonctionnalité Chromecast vous permettra quant à elle de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette sur votre TV.

Les petits TV ont la cote

Si vous êtes à la recherche d’un petit téléviseur, mais que vous souhaitez une diagonale plus grande que celle du Xiaomi P1E 32″, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K HDR de 43 pouces en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.