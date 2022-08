TV Philips OLED à prix cassé, Pixel 6a déjà moins cher et la Galaxy Watch 4 à -42% – les deals de la semaine

Si vous n'avez pas pu suivre les nombreux bons plans publiés récemment, voici un récap des meilleurs deals toujours disponibles : un TV Philips OLED de 55 pouces sans payer le prix fort, le Pixel 6a déjà à prix réduit, et la Galaxy Watch 4 en promo.

Quand on parle de téléviseurs OLED, LG vient souvent en tête. Néanmoins, d’autres constructeurs arrivent à sortir du lot comme Philips par exemple. Il propose des téléviseurs Oled de bonne qualité compatibles avec les meilleures normes vidéo, profitant même d’une connectique HDMI 2.1 (idéale pour les consoles next-gen), sans oublier la fonction exclusive Ambilight sur trois côtés. Le modèle 706 de Philips est parfait pour profiter de vos films et séries, et même vos sessions de jeux surtout maintenant qu’il perd plus de 800 euros sur son prix initial.

Ce TV Philips 55OLED706 est intéressant pour …

Sa dalle OLED 4K de 55 pouces avec Ambilight ;

sa compatibilité Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos ;

sa connectique HDMI 2.1 et ses fonctionnalités gaming.

Initialement à 1 699 euros, le TV Philips 55OLED706 de 55 pouces se trouve actuellement en promotion à 882 euros sur le site Ubaldi.

Si votre budget est plus restreint, vous pouvez vous tourner vers ce TV 4K Philips (compatible VRR) en promotion à 399,99 euros sur Cdiscount en utilisant le code 20EUROS.

Le Google Pixel 6a est le dernier-né de la famille Pixel. Ce smartphone abordable reprend les bons éléments des modèles plus premium, avec une expérience très soignée sur la photo et l’interface. Même si quelques concessions ont été faites pour alléger la facture, son positionnement tarifaire le rend particulièrement intéressant, surtout avec plusieurs dizaines d’euros de réduction.

Le Google Pixel 6a, c’est quoi ?

Un superbe petit écran OLED Full HD+ ;

un excellent photophone pour le prix ;

des performances assurées par la puce Google Tensor.

Au lieu de 459 euros à son prix de lancement, le Google Pixel 6a avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible à 439 euros en utilisant le code « 20EUROS » sur Cdiscount. Si vous êtes membres Cdiscount à Volonté, vous pouvez obtenir ce smartphone à 429 euros avec le code « CDAV30EUROS« .

Avec l’arrivée prochaine des Samsung Galaxy Watch 5 et 5 Pro, la Galaxy Watch 4 reste une très bonne montre connectée pour laquelle craquer. Elle présente de bons arguments, comme son bel écran avec le mode Always-on, un suivi complet de vos activités et une expérience utilisateur fluide grâce à One UI basé sur Wear OS. Pour celles et ceux dont le budget est assez restreint, la Galaxy Watch 4 dans sa version 44 mm et 4G tombe sous les 200 euros chez plusieurs e-commerçants.

Les points clés de la Galaxy Watch 4

Un joli design avec un bel écran Oled ;

Des fonctionnalités santé et sport plus poussées ;

Le combo One UI Watch + WearOS.

Au lieu d’un prix barré à 349 euros, la Samsung Galaxy Watch 4 en 44 mm et 4G est en ce moment en promotion à 199 euros chez Boulanger, Cdiscount et la Fnac.

Et si vous êtes patient, vous pouvez économiser 20 euros supplémentaires sur ce modèle proposé par Amazon. Affichée également à 199 euros, la Samsung Galaxy Watch 4 (44 mm et 4G) passe à 179 euros. En revanche l’expédition se fait sous deux à quatre semaines.

Orange veut faire passer à la Fibre celles et ceux qui sont éligibles. Pour cela, l’opérateur historique en France propose une offre FTTH à prix bas, qu’il décide d’afficher en promotion pendant deux semaines à partir d’aujourd’hui. Le tarif mensuel est donc désormais de moins de 20 euros par mois.

Qu’est-ce qui est inclus dans l’offre Livebox Fibre ?

La Fibre jusqu’à 500 Mb/s avec la Livebox 5 ;

un décodeur 4K avec 140 chaînes TV ;

les appels illimités vers les fixes ;

Jusqu’au 17 août 2022, l’offre Livebox Fibre est aujourd’hui disponible à seulement 19,99 euros par mois pendant un an. L’engagement de 12 mois correspond à la période de promotion, puis le prix passera ensuite à 41,99 mensuels si vous souhaitez conserver votre abonnement.

Vous serez facturé 119 euros si le déplacement d’un technicien est nécessaire pour raccorder votre logement. Comptez également les frais d’activation lié au décodeur TV, qui s’élève à 40 euros. Enfin, Orange s’engage à vous rembourser jusqu’à 150 euros pour les frais de résiliation chez votre opérateur actuel.

