La Samsung Galaxy Watch 4 (44mm, 4G) voit son prix dégringoler après 42% de remise

À quelques jours de la présentation du Galaxy Unpacked de Samsung, plusieurs e-commerçants baisse le prix de la Galaxy Watch 4 dans sa version 44mm et 4G à 199 euros seulement contre 349 euros à sa sortie.

Avec l’arrivée prochaine des Samsung Galaxy Watch 5 et 5 Pro, la Galaxy Watch 4 reste une très bonne montre connectée pour laquelle craquer. Elle présente de bons arguments, comme son bel écran avec le mode Always-on, un suivi complet de vos activités et une expérience utilisateur fluide grâce à One UI basé sur WearOS. Pour celles et ceux dont le budget est assez restreint, la Galaxy Watch 4 dans sa version 44 mm et 4G tombe sous les 200 euros chez plusieurs e-commerçants.

Les points clés de la Galaxy Watch 4

Un joli design avec un bel écran Oled ;

Des fonctionnalités santé et sport plus poussées ;

Le combo One UI Watch + WearOS.

Au lieu d’un prix barré à 349 euros, la Samsung Galaxy Watch 4 en 44 mm et 4G est en ce moment en promotion à 199 euros chez Boulanger, Cdiscount et la Fnac.

Et si vous êtes patient, vous pouvez économiser 20 euros supplémentaires sur ce modèle proposé par Amazon. Affichée également à 199 euros, la Samsung Galaxy Watch 4 (44 mm et 4G) passe à 179 euros. En revanche l’expédition se fait sous deux à quatre semaines.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Watch 4. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une montre discrète et élégante

Sur cette Galaxy Watch 4, on retrouve le design minimaliste et bien fini qui a fait le succès des montres connectées de Samsung. Cette version se débarrasse de la lunette rotative, pour lui préférer une navigation tactile. Elle offre ainsi un design moins bombé, plus léger, et donc plus élégant au poignet. Quant à l’écran, il s’agit ici du plus grand modèle (44 mm) avec 1,4 pouce et une belle qualité d’image avec l’Oled.

Cette génération a apporté un changement bienvenu autour du système d’exploitation. En effet, Samsung a délaissé Tizen pour céder la place à One UI Watch basé sur Wear OS 3. Cette nouvelle interface est plus simple à utiliser et fluide, mais permet surtout d’avoir accès à un large panel d’applications du Play Store nettement plus riche, directement depuis la montre — d’ailleurs, elle dispose de 16 Go de stockage.

Un suivi complet sur la santé et le sport

Pour assurer un suivi précis des séances sportives, la Galaxy Watch 4 propose une dizaine d’entrainements sur l’application, sans oublier que la montre connectée est truffée de capteurs pour suivre votre activité, en passant par le GPS pour suivre votre parcours, un capteur de pression sanguine, un électrocardiogramme (ECG), ainsi qu’un nouveau capteur qui mesure la bio-impédance. Il permet de déduire la masse musculaire et graisseuse de votre corps simplement en mettant deux de vos doigts sur les électrodes présentes sur les deux boutons de la montre.

La montre est même capable de détecter vos ronflements et propose un suivi continu de l’oxygénation du sang durant le sommeil. Côté autonomie, ce n’est pas la plus endurante… Samsung devrait d’ailleurs remédier à cela avec la prochaine génération. Ici la version 44 mm peut tenir jusqu’à 44 heures en limitant les fonctions, notamment l’Always-on qui est particulièrement gourmand. Autrement, comptez une seule journée avec toutes les options activées. Enfin, sachez que la Watch 4 est certifiée IP68 pour résister à la poussière et à l’immersion dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

N’hésitez pas à consulter notre test complet sur la Galaxy Watch 4 de Samsung pour en savoir plus.

Quelle montre connectée choisir ?

Afin de comparer la Samsung Galaxy Watch 4 avec les meilleures références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.