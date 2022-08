La Samsung Galaxy Watch 5 Pro pourrait proposer une autonomie record de trois jours

Le site allemand WinFuture a partagé les caractéristiques des prochaines montres de Samsung. On y apprend que la Galaxy Watch 5 Pro aurait droit à 80 heures d'autonomie.

Dans moins d’une semaine, Samsung doit présenter sa nouvelle gamme de smartphones pliants, les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4. Les deux téléphones devraient également être annoncés aux côtés de plusieurs accessoires, parmi lesquels les nouveaux Galaxy Buds 2 Pro, mais aussi et surtout une nouvelle génération de montres connectées Samsung sous Wear OS : les Samsung Galaxy Watch 5 et Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

Jusqu’à présent, les informations au sujet de ces deux montres étaient cependant rares. Si l’on a déjà pu découvrir leur design grâce à une fuite publiée par le site 91Mobiles, les informations sur les composants et les caractéristiques n’étaient pas légion.

On en sait finalement davantage grâce au site allemand WinFuture. Dans un article publié jeudi 4 août, le journaliste Roland Quandt, généralement très bien informé sur l’industrie des technologies, a en effet dévoilé une grande partie de la fiche technique des deux prochaines montres du Coréen. L’article confirme que ce sont trois modèles de montres qui devraient être présentées mercredi 10 août avec deux versions de la Galaxy Watch 5 — en 40 et en 44 mm — et une Galaxy Watch 5 Pro proposée uniquement en format 45 mm.

Selon Roland Quandt, la Samsung Galaxy Watch 5 serait épaisse de 9,8 mm avec un poids de 28,7 grammes pour la version 40 mm et de 33,5 grammes pour la déclinaison 44 mm. La plus petite version intégrerait un écran Amoled de 1,19 pouce avec une définition de 396 x 396 pixels tandis que le modèle 44 mm aurait droit à une dalle de 1,36 pouce pour une définition de 450 x 450 pixels. Il s’agirait d’ailleurs du même écran que sur la Galaxy Watch 5 Pro.

Concernant les composants, toutes les montres profiteraient de la même puce Exynos W920 déjà utilisée sur les Samsung Galaxy Watch 4 de 2021. Le processeur devrait cependant être associé à davantage de stockage, allant jusqu’à 16 Go sur le modèle le plus haut de gamme.

De deux à trois jours d’autonomie sur les Galaxy Watch 5

Mais le plus intéressant reste la batterie intégrée sur les différentes toquantes numériques. D’après les informations de WinFuture, Samsung pourrait en effet proposer une autonomie allant jusqu’à 80 heures sur la version Pro :

Samsung Galaxy Watch 5 40 mm : batterie de 284 mAh, jusqu’à 50 heures d’autonomie

Samsung Galaxy Watch 5 44 mm : batterie de 410 mAh, jusqu’à 50 heures d’autonomie

Samsung Galaxy Watch 5 Pro : batterie de 590 mAh, jusqu’à 80 heures d’autonomie

On savait déjà que Samsung avait travaillé pour améliorer l’autonomie de ses prochaines montres connectées. Proposer une autonomie de deux jours pour une montre sous Wear OS est déjà particulièrement difficile compte tenu de la consommation énergétique du système. Néanmoins, avec la Galaxy Watch 5 Pro, la firme irait donc jusqu’à trois jours d’utilisation en continu. Reste cependant à voir sous quelles conditions cette mesure peut être atteinte.

On devrait en savoir plus sur les Samsung Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro la semaine prochaine, lors de leur présentation officielle. Pour rappel, les prix sont attendus entre 300 et 540 euros en fonction du modèle et de la compatibilité 4G.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.