Google Pixel 6a : ce smartphone surdoué en photo est déjà moins cher

Après le Pixel 6, c’est au tour du plus abordable des smartphones de Google d’être en promotion. À peine sorti, le Pixel 6a voit son prix baisser de 20 euros grâce à un code promo. Une bonne affaire pour le meilleur photophone à moins de 500 euros.

Le Google Pixel 6a est le dernier-né de la famille Pixel. Ce smartphone abordable reprend les bons éléments des modèles plus premium, avec une expérience très soignée sur la photo et l’interface. Même si quelques concessions ont été faites pour alléger la facture, son positionnement tarifaire le rend particulièrement intéressant, surtout avec plusieurs dizaines d’euros de réduction.

Le Google Pixel 6a, c’est quoi ?

Un superbe petit écran OLED Full HD+

Un excellent photophone pour le prix

Des performances assurées par la puce Google Tensor

Au lieu de 459 euros à son prix de lancement, le Google Pixel 6a avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible à 439 euros en utilisant le code « 20EUROS » sur Cdiscount. Si vous êtes membres Cdiscount à Volonté, vous pouvez obtenir ce smartphone à 429 euros avec le code « CDAV30EUROS« .

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant le Google Pixel 6.

Le plus abordable des Pixel

Le Google Pixel 6a ne change pas grandement de ses aînés et s’appuie sur le même design sobre avec la barre horizontale accueillant les modules photo. Les finitions sont de qualité pour offrir une bonne sensation en main. Son form-factor est très agréable en main, notamment grâce à sa diagonale de 6,1 pouces. La dalle est quant à elle de très bonne qualité : OLED en définition Full HD+, en revanche le taux de rafraîchissement se limite à 60 Hz.

Côtés performances, le Pixel 6a profite lui aussi de la puce Google Tensor. Une puce qui met l’accent sur l’intelligence artificielle autour de la photo, que sur la puissance brute. Ce téléphone n’est pas optimisé pour le gaming, mais il s’en sortira dans la plupart des situations et l’expérience utilisateur globale est parfaitement fluide grâce à Android 12 installé nativement sur le smartphone. La batterie logée à l’intérieur du Pixel 6a est un peu moins importante que celle du Pixel 6 (4 410 mAh contre 4 614 mAh). Une autonomie très juste face à certains concurrents, qui propose même une charge rapide plus efficace, ce qui n’est pas le cas non plus sur le 6a avec ses 18W. Si votre utilisation est modérée, vous pouvez espérer atteindre une journée d’autonomie.

Qui mise avant tout sur la photo

Avec sa gamme A, Google tient à proposer le meilleur photophone pour moins de 500 euros, et c’est réussi sur le 6a. Même s’il ne propose que deux caméras, il est le roi incontesté de la photo pour cette tranche tarifaire. Cette version abordable du smartphone de Google embarque un capteur principal de 12,2 mégapixels et non de 50 mégapixels. Le second est un ultra grand-angle de 12 mégapixels, soit le même que sur le Pixel 6.

Grâce aux algorithmes parfaitement maîtrisés de Google, le mode Portrait notamment est une grande réussite. La qualité des clichés est au rendez-vous, de jour comme de nuit. Il intègre les mêmes algorithmes que les flagships et propose les mêmes fonctionnalités pratiques, comme effacer des éléments en arrière-plan ou encore déflouter les visages en mouvement. Dans l’ensemble, et sur la vidéo 4K également, le Pixel 6a est clairement un très bon photophone à prix modéré.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Google Pixel 6a.

Le Pixel 6a face à la concurrence

Si souhaitez découvrir d’autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons à lire notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 500 euros.

