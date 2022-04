Google Pixel 6 ou Pixel 6 Pro : lequel est fait pour vous ?

Entre un Google Pixel 6 et un Google Pixel 6 Pro, lequel choisir ? C’est une question à laquelle il peut être difficile de répondre au débotté. Quelles sont les différences ? Quel usage pour l’un ou pour l’autre ? N’en jetez plus, nous allons tout vous dévoiler.

Sortis en fin d’année 2021, les deux nouveaux smartphones fer-de-lance de Google ont tout pour plaire. Un design unique, d’excellentes capacités en photo, et surtout la meilleure interface utilisateur possible : la Pixel Experience qui repose sur Android 12. De quoi répondre à toutes les attentes, l’expertise Google en plus.

Google Pixel 6 Pro : le photophone ultime

Avec la version Pro de son Google Pixel 6, la firme veut s’adresser aux utilisateurs les plus exigeants. Avec un bel écran ​​OLED LTPO QHD+ de 6,7 pouces, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le Google Pixel 6 Pro assure une navigation ultra fluide et zéro temps de latence. Il est donc parfait pour les consommateurs assidus de contenus vidéos ou qui apprécient le jeu mobile.

Pour celles et ceux qui ouvrent 678 applications en même temps, le Google Pixel 6 Pro est également le choix le plus pertinent puisqu’il propose 12 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage. D’autant que l’interface des Google Pixel est sans superflue, garantissant un haut niveau de réactivité. Vous avez ainsi accès à toutes les ressources dont vous avez besoin.

L’autre énorme point fort de ce smartphone est sans aucun doute son module photo. Fort de l’expertise de Google en termes de correction logicielle, le Google Pixel 6 Pro s’offre pas moins de trois capteurs :

un capteur principal de 50 mégapixels ;

un capteur avec objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels ;

un téléobjectif de 48 mégapixels intégrant un zoom optique x4.

On ne parlera pas en détail des modes de prises de vue dopés à l’intelligence artificielle, car cet article le fera mieux que nous. Mais vous pouvez déjà retenir que Google a mis le paquet et offre quelques modes inédits et exclusifs à la gamme Google Pixel 6 comme la gomme magique qui permet d’effacer de vos clichés les éléments indésirables, ou encore le mode mouvement, qui permet d’obtenir de jolis filés des sujets mobiles, le tout applicable lors de la prise de vue ou en post-production. Une belle avancée qui permettra à tous les photographes en herbe de laisser parler leur créativité.

L’appareil photo avant propose aussi la meilleure définition de la gamme avec un très précis 11,1 mégapixels. Avis aux photographes donc, car les photophones Google sont connus pour se classer dans le très haut du panier.

Dernier point fort du Google Pixel 6 pro : son autonomie. Avec une batterie de 5003 mAh, le smartphone phare de Google offre pas moins de 48 heures de batterie en utilisation raisonnable, et une bonne journée si vous passez des heures à binge watcher des séries sur les plateformes de streaming.

Google Pixel 6 : Plus petit, mais sans concession

Là où le Google Pixel 6 Pro se place comme un smartphone ultra premium sous la barre des 1000 euros, le Google Pixel 6 classique s’impose lui sur le secteur du premium abordable. Pour un tarif de 649 euros (mais 599 euros jusqu’au 17 avril), le smartphone Google vient faire de l’ombre à ses concurrents.

Avec son bel écran OLED 90 Hz de 6,4 pouces, le Google Pixel 6 tombe indéniablement mieux dans la main que le Google Pixel 6 Pro. Il devrait donc particulièrement séduire les nostalgiques des plus petits smartphones.

Pour le reste, il ressemble beaucoup à son grand frère à quelques petites différences près. Il y a d’abord le choix des couleurs. Là où le Google Pixel 6 offre un sobre et unique coloris noir carbone, le Google Pixel 6 propose en plus le très élégant gris océan du plus bel effet.

L’autre grande différence se situe sur le module photo arrière puisque le Google Pixel 6 perd le capteur téléobjectif de 48 mégapixels du modèle Pro.

Il y a enfin la batterie qui passe à 4616 mAh et la RAM qui tombe à 8 Go. Des pertes somme toute minimes au vu de la baisse de prix appliquée sur le Google Pixel 6 qui reste un terminal plus que performant pour sa catégorie. La batterie, par exemple, encaisse toujours facilement une journée d’utilisation.

Pour le reste, ce smartphone conserve une fiche technique identique à son grand frère comme l’indétrônable Android 12 et son tout nouveau design intégrant l’interface Pixel Experience, une surcouche discrète et totalement pensée pour le confort d’utilisation et qui s’adapte aux habitudes de l’utilisateur. Les Google Pixel 6 et 6 Pro bénéficient tous deux de l’une des meilleures interfaces que l’on puisse trouver sur Android.

Autre gros point fort, le Google Pixel 6 (comme la version Pro) intègre la puce Google Tensor, boostée à l’intelligence artificielle. Le processeur made in Google apprend de vos usages pour s’adapter à votre utilisation d’un smartphone. Par exemple, cette puce donne la priorité à vos applications préférées afin qu’elles soient réactives, tout en faisait des économies sur celles que vous utilisez plus rarement. L’intelligence artificielle est aussi au service de la traduction instantanée, disponible dans les applications de messagerie, mais également sur YouTube. Ceux qui veulent un mobile compact, intelligent et offrant un bon rapport qualité/prix intéressant seront donc servis.

Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro : qu’importe le modèle, toujours un bon choix

En somme, les Google Pixel 6 et 6 Pro plairont à tous ceux qui veulent le meilleur du géant américain dans leur mobile. Pour se rendre accessible à toutes les bourses, le constructeur a fait un choix intelligent en proposant quelques améliorations sur son modèle Pro, sans faire trop de concessions sur son modèle classique.

Car, quel que soit votre choix final, il est évident que vous ne regretterez pas d’avoir investi dans un smartphone Google Pixel.