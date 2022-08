Google Pixel 6a : vous pouvez essayer la bêta d’Android 13 désormais

Le Google Pixel 6a n'est disponible que depuis quelques jours, mais il est maintenant lui aussi prêt à recevoir la bêta d'Android 13. Voici comment faire.

Dans le monde de la tech, on apprécie quand les choses vont vite et c’est bien le cas ici. À peine sorti, le Pixel 6a a déjà droit lui aussi droit à un avant-goût d’Android 13. La bêta qui vient de passer dans sa dernière version est désormais disponible pour l’appareil milieu de gamme de Google et vous permet désormais de découvrir les nouveautés de la plateforme qui nous attendent pour la rentrée.

Un accès rapide au programme bêta d’Android qui est la bienvenue

Pour obtenir une version préliminaire d’Android 13, il suffit de vous rendre sur le site du programme de la bêta, de vous connecter à votre compte Google et de vous y inscrire afin de recevoir la mise à jour sur votre Google Pixel 6a. N’oubliez pas d’effectuer une sauvegarde avant de procéder à l’installation de la bêta, vosu ne serez jamais assez prudent.

Parmi les nouveautés proposées par Android 13, on retrouve la personnalisation de la couleur des icônes, un meilleur support pour les tablettes, smartphones pliants, et ordinateurs, plus de confidentialité ou encore des notifications moins intrusives.

Si vous êtes plutôt du genre à attendre la version stable, Google a récemment lancé une mise à jour pour son smartphone qui lui ajoute une fonctionnalité essentielle sans laquelle un smartphone Google ne serait pas totalement lui-même. Le déploiement est en cours.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.