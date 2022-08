Avis aux gamers, cet écran PC QHD, 165 Hz et 1 ms est à prix canon (-35%)

Lenovo propose une large gamme d'écrans PC pour gamers et la qualité est évidemment au rendez-vous. C'est le cas ici du modèle G27q-20 qui passe de 399,99 à 259,99 euros chez la Fnac et Darty.

Pour profiter pleinement de vos sessions gaming, il est essentiel de disposer d’un setup complet, où l’écran est un élément central. Lenovo ne lésine pas sur les capacités de ses écrans dédiés au gaming. C’est le cas du modèle G27q-20 de 27 pouces qui possède une fiche technique très musclée pour convaincre les joueurs et joueuses à la recherche de bonnes performances. Bonne nouvelle, aujourd’hui cette référence coûte 140 euros de moins.

Les atouts de cet écran PC

Sa dalle IPS QHD de 27 pouces ;

Son taux de rafraichissement à 165 Hz ;

Sans oublier sa compatibilité AMD FreeSync et son temps de réponse de 1 ms.

En ce moment l’écran PC Lenovo G27q-20 est disponible en promotion à 259,99 euros au lieu de 399,99 euros chez la Fnac et Darty.

Un écran réactif, parfait pour le jeu

L’écran Lenovo G27q-20 est avant tout conçu pour les joueurs et joueuses. La firme propose un moniteur efficace pour assurer lors de vos sessions de jeux. Il apporte une définition très appréciée des joueurs et joueuses sur PC, à savoir du QHD à 2 540 x 1 440 pixels, ou 1440p pour les intimes.

Cet écran s’accompagne d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un taux de réponse de 1 ms, afin d’obtenir un gameplay réactif et fluide avec des images nettes. De plus, cet écran est compatible FreeSync pour éviter les problèmes de ralentissement, ou de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au cours de vos parties. Ce moniteur sera donc efficace pour jouer dans de bonnes conditions et obtenir un gameplay fluide en toutes circonstances.

Un écran confortable et bien fini

Généralement, l’esthétique d’un écran PC gamer n’est pas dans la sobriété, ni dans la finesse. Pourtant, Lenovo propose un look assez discret, mais aussi robuste avec son pied solide arborant des veines de couleur bleue. Ce dernier est d’ailleurs ajustable en hauteur, ainsi que pivotable sur les côtés pour améliorer le confort selon vos besoins. Une fois posé sur votre bureau, il saura se montrer peu encombrant sur votre espace de travail malgré ses 27 pouces.

Quant à la connectique, on retrouve une entrée HDMI 2.0 et une entrée DisplayPort en version 1.2 afin de bénéficier du maximum des performances proposées par la dalle. On trouve également une prise casque pour brancher un casque ou des écouteurs filaires.

