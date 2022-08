OnePlus brade ses écouteurs sans fil premium à moitié prix grâce à un code promo

Si vous êtes à la recherche de bons écouteurs sans fil dotés de la réduction de bruit active sans casser votre tirelire, les OnePlus Buds Pro sont la solution idéale. Ces true wireless passent de 149 euros à seulement 79 euros seulement.

Les marques conçoivent de plus en plus d’écouteurs sans fil avec réduction de bruit à prix accessible. Avec ses Buds Pro, OnePlus propose des écouteurs convaincants, avec un tarif maîtrisé. Ils sont confortables, et proposent une réduction de bruit efficace. De bons arguments qui en font des écouteurs très intéressants surtout maintenant qu’ils coûtent moins de 80 euros sur le site de OnePlus.

Ce qu’on apprécie sur les OnePlus Buds Pro

Un design avec une touche d’originalité

Des écouteurs confortables

Avec une réduction de bruit active efficace

Une autonomie confortable

Lancés à 149 euros, les OnePlus Buds Pro sont désormais remisés à 109 euros sur le site du constructeur, mais en appliquant le code BUDSPRO30, les écouteurs passent à 79 euros seulement.

Parfait pour de longues sessions d’écoute

Les OnePlus Buds Pro sont des écouteurs intra-auriculaires, avec un format tige pour assurer un bon maintien et un bon confort. Il faut dire que leur poids de 4,35 grammes chacun leur permet de se faire facilement oublier dans le conduit auditif. Sur ce modèle haut de gamme, le bout des tiges est quant à lui métallique. Une touche d’originalité qui permet de les distinguer de la concurrence et donne un bel effet. Du côté des embouts en silicone, trois formats sont proposés selon la morphologie de chacun.

Pour le boîtier qui accueille les écouteurs, il prend une forme carrée et ressemble davantage à un écrin. Il est capable de délivrer environ 38 heures d’autonomie et viendra recharger à 100 % les OnePlus Buds Pro en 38 minutes. Le boîtier est par ailleurs compatible avec la charge sans fil par induction Qi. À noter que, si les écouteurs sont certifiés IP55 pour assurer une protection à la fois contre la poussière et contre les jets d’eau, le boîtier se voit doté d’une certification IPX4. Fait assez rare pour le souligner, il sera donc étanche contre les éclaboussures.

Une réduction de bruit plutôt convaincante

Ces écouteurs de chez OnePlus proposent une isolation passive couplée à la réduction de bruit active. Grâce à cela, l’ANC offre une sensation d’isolement très agréable dans les transports ou dans la rue. Bien entendu, il ne faudra pas vous attendre à la même qualité que celle proposée par des écouteurs plus haut de gamme comme les Sony WF-1000XM4. Les OnePlus Buds Pro profitent également d’une fonction de réduction du vent afin de ne pas être gêné par l’air qui rentre dans les micros, ainsi qu’un mode transparence pour écouter ce qui se passe autour de vous.

Pour la partie audio, les Buds Pro offrent un rendu sonore chaleureux et équilibré, qui n’en fait pas trop dans les basses tout en mettant les voix largement en avant. Attention cependant au rendu des graves qui n’est pas leur point fort. Quant aux codecs Bluetooth audio, les écouteurs sont compatibles avec les plus classiques, l’AAC et le SBC, mais aussi avec le LHDC. La firme indique qu’ils sont compatibles avec le Bluetooth 5.2 et proposent un mode « Pro Gaming », permettant cette fois de réduire la latence Bluetooth à 94 ms, pratique notamment pour les jeux de tir ou de combat plus nerveux.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur les écouteurs sans fil OnePlus Buds Pro.

