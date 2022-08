Ce petit vidéoprojecteur (avec batterie intégrée) est 100 € moins cher sur Amazon

Compact et simple à installer, le picoprojecteur Nebula Capsule Max de Anker est capable de diffuser des images jusqu’à 100 pouces. Il offre une expérience cinéma en plein air, et coûte aujourd’hui 399,99 euros contre 498,99 euros habituellement.

Les vidéoprojecteurs sont assez imposants et surtout très coûteux, c’est pourquoi il est intéressant de se diriger vers des solutions plus abordables telles que les picoprojecteurs. Il s’agit de vidéoprojecteurs au petit format qui ont tous même la capacité d’afficher une grande diagonale avec une définition suffisante pour les soirées cinéma à la maison. Le constructeur Anker propose ce type de produit, dont sa Nebula Capsule Max, qui intègre une batterie suffisamment importante pour tenir durant 3 heures et peut projeter des images jusqu’à 100 pouces. En plus de disposer d’un petit format, son prix est aujourd’hui réduit grâce à cette remise de 100 euros sur son prix initial.

Ce qu’il faut retenir du Nebula Capsule Max

Le format poche pour être transporté facilement

Capable de projeter une image jusqu’à 100 pouces

Une autonomie suffisante pour regarder un film en entier

L’interface Android TV

Proposé à 498,99 euros, puis remisé à 424,99 euros, le vidéoprojecteur Nebula Capsule Max de Anker passe à 399,99 euros en utilisant le coupon de réduction de 25 euros disponible sur Amazon.

Pour les budgets plus restreints, il existe une alternative moins chère : le Nebula Astro qui passe de 289,99 euros à 201,49 euros grâce à un coupon de réduction de 45 euros sur Amazon.

Aussi petit qu’une canette

La première chose qui impressionne c’est bien sa taille, car même si ce produit est appelé Nebula Capsule « Max », son format est mini. Sa petite taille vient jusqu’à être comparée à celle d’une canette de soda, qui semble s’y rapprocher fortement. En ne dépassant pas les 15 cm de hauteur, le vidéoprojecteur d’Anker peut aussi bien se poser sur une table ou un meuble sans qu’on le remarque. Esthétiquement, le vidéoprojecteur mise sur un aspect minimaliste avec un coloris noir pour rester discret. Il ne pèse d’ailleurs que 737 grammes, ce qui lui permet d’être parfaitement transportable et cela même à l’extérieur, grâce à sa batterie intégrée de 5 200 mAh qui permet à l’appareil de tenir entre 2 et 3 heures, selon l’utilisation.

Le picoprojecteur Nebula Capsule Max ne propose pas de définition FHD mais une définition HD soit 1 280 x 720 pixels. C’est toujours une meilleure définition que le modèle précédent qui était de 480p. Quant à sa luminosité, on a droit à 200 lumens (contre 100 lumens auparavant). Ne vous attendez pas à une très bonne qualité d’image, mais elles restent correctes et suffisantes pour une session cinéma à la maison. Le Nebula Capsule Max est d’ailleurs capable de projeter une image jusqu’à 100 pouces, mais pour cela prévoyez tout de même un recul de 2 à 3 mètres pour obtenir une image grand format. Une petite amélioration bienvenue également côté son, e passant d’un haut-parleur de 5W à 8W.

Android TV de la partie

Une fois dans l’interface on découvre Android TV, l’interface simple et intuitive, mais il s’agit d’une ancienne version (8.1). Elle permet au moins d’avoir accès aux différents services de streaming tels que Netflix, Disney+, Amazon Prime, YouTube, et bien d’autres, mais aussi à une pléthore d’applications et de jeux On retrouve tous les avantages qui vont avec, allant du Chromecast à Google Assistant. Concernant la connectique du vidéoprojecteur, on retrouve un port HDMI et un port USB pour projeter tous vos contenus multimédias sur grand écran. Il est même d’y connecter des appareils sans fil grâce à Airplay, de Miracast ou du Bluetooth.

Quels sont meilleurs vidéoprojecteurs en 2022 ?

