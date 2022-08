Excellent prix pour cet écran PC incurvé Asus TUF Gaming (29″, G-Sync,200Hz)

Dans une configuration gaming, l’écran occupe une place déterminante. C’est pourquoi le Asus TUF Gaming VG30VQL1A est idéal, car il propose toutes les caractéristiques que l’on attend d’un bon écran gaming, pour seulement 249 euros contre 399 euros.

L’écran PC Asus TUF Gaming VG30VQL1A possède une fiche technique très intéressante pour les joueurs et les joueuses, et particulièrement pour celles et ceux qui s’adonnent aux FPS ou tout autre jeu compétitif qui demande de bons réflexes. Si on le retrouve habituellement aux alentours des 400 euros, vous serez ravi(e)s d’apprendre que cette excellente référence du monde du gaming est actuellement 150 euros moins chers grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir de cet écran PC

Une dalle incurvée de 29,5″ au format 21:9 en FHD

Un taux de rafraîchissement qui monte à 360 Hz ;

Un temps de réponse rapide, seulement 1 ms ;

En plus : la compatibilité avec AMD FreeSync Premium

Au lieu d’un prix barré à 399 euros, l’écran PC Asus TUF Gaming VG30VQL1A est actuellement proposée à 299 euros sur le site Carrefour, mais grâce à une ODR d’une valeur de 50 euros il tombe à 249 euros seulement.

Un moniteur immersif avec une bonne résolution

Avec son TUF Gaming VG30VQL1A, le constructeur Asus propose une dalle de 29,5 pouces au un format 21:9. Concrètement, ce format offre 33 % d’espace supplémentaire sur l’écran par rapport à un affichage en résolution 16:9. Il a la particularité d’être légèrement incurvé, à 1500R exactement. C’est un format confortable et adapté à une large variété d’applications, allant de la bureautique au gaming. L’écran incurvé est également idéal pour favoriser l’immersion en jeu et être au cœur de l’action.

Côté design, le moniteur est plutôt réussi avec de fines bordures sur 3 côtés misant sur un look à la fois sobre et robuste. Le modèle d’Asus apporte une définition WFHD de 2560 x 1080 pixels, pour ainsi profiter d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées. Cet écran est compatible HDR10, qui aide à apporter un pic de luminosité bien appréciable, ainsi qu’un niveau de détails nettement supérieur sur les zones sombres ou déjà lumineuses.

Un écran ultra-réactif pour un gameplay fluide

Avec sa gamme TUF, Asus promet des performances de jeu optimales pour vous assurer la victoire. Ici, ce moniteur a de quoi séduire les joueuses et les joueurs les plus exigeants, et propose sur sa dalle un temps de réponse de 1 ms. Cela conviendra parfaitement dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes et vous assure le bon timing.

Cet écran s’accompagne d’un taux de rafraîchissement pouvant monter jusqu’à 200 Hz — de quoi assurer une fluidité d’affichage parfaite avec des images très détaillées. Pour appuyer cette base solide, l’écran intègre la technologie FreeSync Premium, pour offrir une expérience de jeu fluide et sans déchirement en activant le VRR (taux de rafraîchissement variable). On retrouve même la fonction ELMB (Extreme Low Motion Blur) qui une fois associé à Adaptive-Sync, permet d’avoir des images plus nettes en mouvement pour une excellente fluidité et réactivité en jeu.

Découvrez d’autres références

Si vous voulez comparer le moniteur d’Asus avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC Ultrawide 21/9 et 32/9.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.