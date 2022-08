Le laptop Samsung Galaxy Book 2 équipé d’un i7 12e gen est à prix canon

Doté d'un processeur Intel Core i7 de 12e génération, qui lui confère des performances solides, le récent Samsung Galaxy Book 2 est actuellement affiché à un prix inédit. Darty le propose en effet à 899,99 euros au lieu de 1 099,99 euros.

En 2022, Samsung a introduit en bonne et due forme plusieurs nouvelles références de PC portables. Parmi les fleurons de la firme, on compte par exemple les Galaxy Book 2 Pro et Galaxy Book 2 Pro 360. Mais à côté de ces modèles plutôt onéreux, figure le Galaxy Book 2, un ultraportable qui ne manque certainement pas d’atouts malgré une fiche technique plus légère, mais pas moins puissante. Propulsé par un processeur i7 de 12e génération, couplé à 16 Go de mémoire vive, il assure en effet de hautes performances. Et le tout, pour un prix qui baisse de 200 euros aujourd’hui.

Les points forts du Samsung Galaxy Book 2

Un ultraportable fin et léger

Un écran Full HD de 15,6 pouces

Combo i7 de 12e gen + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Au lieu de 1 099,99 euros, le Samsung Galaxy Book 2 est désormais proposé à 899,99 euros chez Darty.

Un ultraportable sobre et surtout léger

Qui dit ultraportable, dit finesse. Le Samsung Galaxy Book 2 ne déroge pas à cette règle. Il adopte ainsi un design ultra-fin d’une épaisseur de 1,54 cm seulement, pour un poids qui s’élève à 1,55 kg. Un modèle idéal à transporter partout avec soi, donc. Au niveau de son châssis, on a droit à une couleur gris métallique foncée, tout en sobriété. Le Galaxy Book 2 se dote par ailleurs d’un écran Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces, une diagonale taillée pour la productivité puisqu’elle laisse la possibilité d’ouvrir plusieurs onglets et de les garder lisibles, contrairement à un 13 pouces qui peut s’avérer trop juste pour certains.

Une belle puissance au rendez-vous

Malgré sa finesse, le Samsung Galaxy Book 2 est une vraie machine à performances. Une puissance évidemment permise par son processeur Intel Core i7-1255U dix cœurs, cadencé à 1,2 GHz (boost jusqu’à 4,7 GHz) et épaulé par 16 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, l’affichage de vos applications sera bien fluide, et les tâches s’enchaîneront sans ralentissement. On doit ce gain de puissance à cette nouvelle génération de processeurs Intel, dont la famille U se destine aux ultraportables. Et les résultats de cette puce, selon Intel, pourraient aisément se mesurer à la puce Apple M1.

Une expérience connectée

De plus, celles et ceux qui possèdent d’autres appareils Samsung pourront profiter des connexions simples et rapides entre chaque modèle. Vous pourrez par exemple utiliser votre tablette Galaxy Tab comme deuxième écran grâce à la connexion sans fil. Le partage simplifié Quick Share ainsi que le Private Share (qui permet de crypter vos fichiers) seront aussi de la partie.

Côté autonomie, le Samsung Galaxy Book 2 embarque une batterie de 54 Wh qui, selon la marque, est suffisante pour faire tenir l’ultraportable durant toute une journée avant la prochaine recharge. Enfin, la connectique se compose d’un port HDMI, d’un lecteur de carte microSD, de deux ports USB 3.2 ainsi que de deux ports USB-C pour connecter divers périphériques.

