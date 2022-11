Téléphone pliable : le Samsung Galaxy Z Flip 4 est 430 € moins cher aujourd’hui

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 profite d'une importante baisse de prix seulement quelques mois après son lancement. En effet, le plus beau des smartphones pliants est actuellement proposé à 679 euros au lieu de 1 109 euros, pour la version 128 Go.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 a été présenté au début du mois d’août 2022 aux côtés du Z Fold 4, un autre téléphone pliable. Il corrige la majorité des problèmes de son prédécesseur, comme l’autonomie ou la solidité du produit, sans pour autant faire monter la facture. Et aujourd’hui, cette dernière baisse de pas moins de 430 euros grâce à cette offre inédite.

Ce qu’il faut retenir du Galaxy Z Flip 4

Le même design qu’avant

Avec plus de puissance

Et une autonomie rehaussée

Au lieu de 1 109 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 4 avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 679 euros chez Ubaldi. Pour obtenir ce prix, il suffit de déduire le montant de 100 euros lié à l’ODR une fois le téléphone pliable reçu.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy Z Flip 4. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy Z Flip 4 au meilleur prix ?

Quelques changements pratiques

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 reprend trait pour trait le design de son prédécesseur. On retrouve les mêmes couleurs pour les coques Bespoke, le même écran OLED pliable de 6,7 pouces (avec un taux de rafraichissement à 120 Hz) à l’intérieur et la même petite dalle OLED de 1,9 pouce à l’extérieur. Cette dernière a toutefois la particularité de s’agrémenter de nouveaux widgets, de la possibilité d’enregistrer trois contacts en favoris pour les appeler sans déplier le téléphone ou encore d’afficher des raccourcis pour le flash, le Wi-Fi et le Bluetooth.

Mieux encore, le lecteur d’empreinte extérieur permet de payer sans contact sans même ouvrir le smartphone. L’écran principal a lui aussi droit à un ajout via le mode Flex, qui intègre désormais directement les applications des réseaux sociaux (TikTok, Instagram, YouTube, etc.) pour obtenir un format vertical approprié.

Plus de puissance et une meilleure autonomie

Les principaux changements par rapport au Samsung Galaxy Z Flip 3 se font surtout au niveau de la fiche technique. En effet, le nouveau smartphone pliant embarque tout d’abord la puce la plus puissante de Qualcomm, aka le Snapdragon 8 Gen 1. Cela promet donc un gain de puissance, que ce soit pour les jeux ou l’expérience utilisateur en elle-même.

Ensuite, c’est la batterie qui devient plus endurante, en passant de 3 300 mAh à 3 700 mAh. On espère donc une hausse de l’autonomie, qui était le gros point noir de l’ancien modèle. Concernant la photo, on retrouve toujours le double capteur de 12 mégapixels et la caméra frontale de 10 mégapixels, qui étaient tous les deux de bonne qualité même si l’on n’atteint pas l’excellence des flagships comme le S22, par exemple.

En attendant notre test complet, vous pouvez toujours lire notre prise en main sur le Samsung Galaxy Z Flip 4 pour en savoir plus.

Des smartphones Samsung plus classiques

Si vous n’êtes pas attiré par des appareils pouvant se plier, mais que vous voulez tout de même une référence de la marque sud-coréenne dans votre poche de pantalon ou sac à main, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.