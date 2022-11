Le prix du Samsung Galaxy S22+ n’a jamais été aussi bas grâce au Black Friday

En ce début de Black Friday, Boulanger vous donne une bonne raison de craquer pour le dernier Galaxy S22+. Sorti en début d'année, ce smartphone premium de Samsung est proposé à 699 euros au lieu des 1 059 euros demandés lors de son lancement.

Sorti en début d’année, le Samsung Galaxy S22 Plus fait partie des meilleurs smartphones de 2022 grâce à un beau design, un excellent écran et de belles performances. Même s’il va être remplacé d’ici quelques mois par les prochains S23, ce smartphone reste très recommandable surtout avec cette promotion disponible pendant le Black Friday. Retrouvez le S22 Plus avec 360 euros de réduction par rapport à son prix initial.

Le Galaxy S22 Plus, c’est quoi ?

Un bel écran AMOLED 6,6 FHD+ à 120 Hz

Une puce performance : l’Exynos 2200

La charge rapide 45 W de la partie

Au prix de 1 059 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S22 Plus avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est bradé à 699 euros sur le site Boulanger, soit 360 euros d’économie.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S22 Plus. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S22 Plus au meilleur prix ?

Le plus équilibré de la gamme

Dans la gamme Samsung, la version Plus présente, comme ses confrères, des finitions impeccables. Il copie en partie le look du modèle classique, avec un dos en verre brossé très agréable au toucher, aux dimensions plus grandes : ici on passe à une diagonale de 6,6 pouces contre 6,1 pour le S22 classique. Ce modèle Plus est idéal pour regarder du contenu vidéo, avec son grand écran AMOLED en FHD+. Il profite d’ailleurs d’un taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz pour apporter plus de fluidité à l’usage.

Une fois retourné, on découvre le même module photo que le S22. C’est donc un triple capteur de 50 + 12 + 10 mégapixels, où le grand-angle, l’ultra grand-angle et le téléobjectif x3 offrent une bonne polyvalence photographique. Les clichés sont réussis dans la majorité des cas. Attention cependant à la gestion de la dynamique, qui a tendance à pécher sur chaque objectif.

Un Exynos certes, mais efficace au quotidien

Au niveau des performances, c’est la puce Exynos 2200 couplée ici avec 8 Go de RAM qui se trouve à l’intérieur du Galaxy S22 Plus. Avec cette configuration, le téléphone assure pour des usages du quotidien en toute fluidité. En revanche, il connaît quelques difficultés pour faire tourner des jeux gourmands avec les graphismes poussés au maximum. Rien de rédhibitoire, surtout qu’il est possible de profiter l’interface One UI 5 avec Android 13, qui rend l’expérience utilisateur très agréable.

Au niveau de l’autonomie, le Galaxy S22 Plus est nettement plus endurant grâce à sa batterie de 4 500 mAh contre 3 700 mAh sur le S22. Un gain qui permet de faire tenir le smartphone une journée, selon votre utilisation. La charge rapide de 45 W vient muscler le jeu et permet de récupérer rapidement des pourcentages. Lors de notre test, il a suffi de 30 minutes pour passer de 6 % à 64 %. En revanche, il n’y a pas de bloc d’alimentation dans la boîte, il faudra donc l’acheter.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas lire notre test sur le Samsung Galaxy S22 Plus.

Lire aussi

Quel est le meilleur smartphone Samsung à acheter en 2022 ?

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, soit la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.