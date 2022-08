Ninebot D28E : cette trottinette puissante et robuste perd 130 euros

Pour les trajets du quotidien et les amateurs de mobilité urbaine, les trottinettes électriques disposent de sérieux arguments. Parmi elles, la KickScooter D28E de Ninebot n’en manque pas, surtout pour un prix plus avantageux aujourd'hui : 309 euros au lieu de 439 euros.

Ninebot by Segway n’en finit plus de multiplier ses modèles de trottinettes électriques, chacune avec des caractéristiques susceptibles de convenir au plus grand public possible. La D28E par exemple mise sur de belles performances, pensée pour tous types de routes, en plus de proposer un design plus brut et original. Elle est trouvable en ce moment avec 30 % de réduction sur son prix habituel.

Les caractéristiques de la KickScooter D38E

Un moteur puissant de 350W

Résistance à l’eau IPX5

L’apport de l’application Ninebot sur iOS et Android

Au lieu de 439 euros en temps normal, la Ninebot KickScooter D28E by Segway est aujourd’hui disponible à seulement 309 euros sur Amazon, ce qui représente une économie de 130 euros.

La version avec plus d’autonomie est aussi en promotion sur Amazon, la Ninebot Segway D38E. Elle se retrouve à 379 euros au lieu de 469 euros, soit 90 euros d’économie.

Un modèle qui coche (presque) toutes les cases

Il faut le dire, la Ninebot D28E a fière allure. Cette trottinette qui dispose d’une armature métallique rouge vif donnant un style industriel qui colle parfaitement à son style. Le matériau utilisé est le même que celui des trottinettes Xiaomi, un bon point tant ces dernières brillent par ce choix. Le système de pliage et de verrouillage est d’ailleurs différent des autres séries de la marque avec un déverrouillage en deux temps, simple, rapide et faisable avec un seul doigt. Petit point noir cependant, l’écran de contrôle situé en face du guidon n’est pas des plus lisible en pleine journée, mais il affiche toutes les informations utiles de base à savoir le niveau de batterie, le mode et la vitesse. Le tout est relativement léger avec un poids total ne dépassant pas les 15 kg, du moins pour le modèle D28E. La version D38E étant légèrement plus lourde (16,3 kg) à cause d’une batterie plus importante.

Son autre force provient des pneus qui sont toujours à chambre à air avec un diamètre de 10 pouces pour une largeur supérieure d’un centimètre. Les crevaisons liées aux pincements ne sont plus un problème. Attention, ce genre de pneus implique de vérifier la pression régulièrement.

Endurance et puissance sont les maitres mots

La batterie de la D28E est située dans le plateau est n’est pas amovible. Elle est capable de tenir jusqu’à 28 km et avec une puissance motrice de 350 W, le poids sur le plateau aura forcément une incidence sur l’autonomie. Notez qu’il faut pas moins de 6,5 heures pour passer d’une batterie épuisée à une batterie chargée à fond.

Disponible sur Play Store et App Store, l’application Segway-Ninebot permet d’enregistrer sa trottinette. C’est fonctionnel, plutôt rapide et il y a forcément une création de compte. À partir de là, il vous est possible d’enregistrer votre trottinette, d’effectuer un suivi, de connaître l’autonomie en temps réel, l’énergie demandée (on voit une jauge indiquant la tension tirée par le moteur en temps réel). Notez qu’elle est d’ailleurs obligatoire pour la première mise en route.

