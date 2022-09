Roborock Q7 Max+ : plus de 200€ de réduction pour cette référence des robots aspirateurs

C'est chez Cdiscount que l'on trouve actuellement le meilleur prix pour la référence de chez Roborock, le Q7 Max+. Ce dernier bénéficie d'une belle promotion qui fait chuter son prix à 519 euros au lieu de 749 euros.

Il n’a que quelques mois, mais fait déjà partie des références du milieu de gamme dans le secteur des robots aspirateurs. Le Roborock Q7 Max+ dispose de nombreux arguments si vous cherchez un modèle puissant et complètement autonome, en plus de nettoyer vos sols très efficacement. On peut le trouver à très bon prix sur Cdiscount puisqu’il est remisé avec un peu plus de 200 euros de réduction sur son prix habituel.

Les points forts du Roborock Q7 Max+

Aspirateur + lavage au sol

Puissant et endurant même sur les grandes surfaces

Une cartographie précise avec le capteur LiDAR

Vidange automatique avec la station

Affiché à un prix (prohibitif) de 1299,99 euros sur Cdiscount, mais bien plus trouvable au prix d’environ 749 euros habituellement chez la plupart des revendeurs, le robot aspirateur Roborock Q7 Max+ est tout de même remisé à 519 euros chez Cdiscount, soit un peu plus de 200 euros de réduction. Seul le coloris blanc est disponible à ce prix.

Laissez-le faire, il connait votre intérieur

Dans la galaxie des robots aspirateurs, Roborock est l’une des références et ses modèles touchent toutes les gammes de prix. Le modèle Q7 Max+ se place dans la catégorie du milieu de gamme même si ses caractéristiques peuvent laisser penser qu’il se situe un cran au-dessus. L’aspirateur en lui-même déjà dispose d’une puissance d’aspiration de 4 200 Pa, ce qui est bien au-dessus de la moyenne, le bruit étant son seul défaut. Côté accessoires embarqués, on retrouve une brosse en caoutchouc, accompagnée d’un balai rotatif lui permettant de récupérer la plupart des saletés et débris. Il assure un nettoyage complet avec l’apport d’une serpillère performante.

Roborock propose, comme la plupart des appareils de la marque, un système de navigation automatique reposant sur le capteur LiDAR équipé directement sur l’aspirateur. Il a déjà su prouver son efficacité sur d’autres modèles et à fait ses preuves. Ce système permet de constituer une carte 3D précise de votre domicile afin de le nettoyer de la manière la plus optimisée possible. Via l’application, vous allez pouvoir ajouter des meubles pour créer une représentation plus fidèle de maison ou appartement. Il est même possible de le contrôler via votre voix, l’aspirateur étant compatible avec l’assistant vocal Alexa ou Google Assistant.

Le Q7 Max+ propose aussi un dock de vidage automatique qui permet non seulement à votre appareil de se recharger entre deux sessions de nettoyage, mais aussi de vidanger son bac à poussières, ce qui vous fait au final moins de travail, et lui permet d’être plus autonome. Roborock annonce 7 semaines avant de devoir vider le sac qui se remplace facilement. Le sac à poussière est aussi doté d’un filtre à air efficace, capable d’éliminer jusqu’à 99,7 % des particules d’une taille de 0,3 micron, le tout pour garder un air sain chez vous.

Pensé même pour les grandes surfaces

C’est aussi ce qui impressionne avec le Q7 Max+, son endurance. L’aspirateur est capable de nettoyer sans interruption jusqu’à 3 heures grâce à sa batterie de 5200 mAh. De quoi couvrir une grande superficie pour la plupart des foyers, jusqu’à 300M². Le bac à poussière (470 ml) et le réservoir d’eau (350 ml) sont combinés dans un seul dispositif afin de simplifier le vidage des deux bacs.

