Avec 175 € de réduction, l’iPhone SE de 2020 n’a jamais été aussi abordable que maintenant

L'iPhone SE a eu droit à une nouvelle version compatible 5G cette année, mais le modèle de 2020 reste un smartphone très recommandable pour celles et ceux qui veulent profiter de l'écosystème Apple à moindre frais, surtout qu'aujourd'hui on le trouve à seulement 314 euros grâce à un code promo.

Le premier iPhone SE est sorti en 2016 et il est toujours mis à jour par Apple à l’heure où nous écrivons ces lignes. Il est vrai que la firme de Cupertino est un exemple dans le domaine, bien loin devant les appareils Android. Donc, si vous achetez un ancien smartphone de la marque à la Pomme, vous le garderez très longtemps fonctionnel, ce pourquoi nous n’hésitons pas aujourd’hui à vous recommander le modèle 2020 de la gamme, d’autant plus qu’il est actuellement 175 euros moins cher qu’à son lancement.

Ce qu’il faut retenir de l’iPhone SE 2020

Le petit format en main

La puissance de l’A13 Bionic

La compatibilité charge sans fil

Au lieu de 489 euros lors de sa sortie, l’Apple iPhone SE de 2020 (avec 64 Go de stockage) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 314 euros sur Rakuten en utilisant le code promo « RAKUTEN15« .

Quand nostalgie et modernité se rencontrent

Avec son iPhone SE 2020, Apple a voulu tirer sur la corde de la nostalgie en signant le retour du design classique des smartphones de la Pomme post 2017. Il a des airs d’iPhone 8 avec des grosses bordures en haut et en bas de son écran Retina (compatible TrueTone) de 4,7 pouces, sans oublier la présence du fameux bouton Home équipé de Touch ID. On apprécie surtout son petit format très agréable en main, et qui rentre facilement dans la poche.

Sous ce petit gabarit se cache la puissante puce A13 Bionic, soit la même qui propulse les différents iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, les anciens flagships de la marque à la Pomme. Une configuration qui reste suffisamment performante en 2022 pour assurer une expérience utilisateur fluide d’une part et faire tourner de nombreux jeux 3D d’autre part. Il surprend également par son autonomie malgré son tout petit format. Sa batterie de 1 624 mAh semble limitée sur le papier, mais les optimisations d’iOS lui permettent dans les faits — et à notre grande surprise — de tenir une journée entière loin du chargeur. De plus, la charge sans fil est même de la partie.

Un appareil photo qui se suffit à lui-même

L’iPhone SE ne promet enfin pas une grande polyvalence avec son mono capteur photo de 12 mégapixels. Cependant, cet appareil a déjà fait ses preuves sur le XR pour capturer des clichés jolis et finement détaillés. Quelques possibilités sont tout de même au rendez-vous : mode portrait, Smart HDR, vidéo en 4K à 60 fps, etc. Ce n’est effectivement pas le meilleur photophone du marché, mais il suffit amplement pour partager quelques photos sur les réseaux sociaux.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de l’iPhone SE 2020.

Quel iPhone choisir en 2022 ?

