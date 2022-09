Amazon Gaming Week : les meilleures offres pour un setup gaming à petit prix

Jusqu'au 9 septembre prochain, c'est la Gaming Week sur Amazon. Pendant ce laps de temps, le géant de l'e-commerce propose des tonnes de promotions sur de nombreuses références, en passant par les souris, claviers, casques, TV et même smartphones. Nous avons regroupé les meilleures offres dans cet article.

Pour la deuxième année consécutive, Amazon organise la Gaming Week sur son site marchand. Cet événement permet aux joueurs et joueuses de profiter de beaux rabais pour faire ou refaire leur setup gaming avant la rentrée. Il n’y a pas que ça, puisqu’un jeu-concours par tirage au sort est également en cours pour tenter de gagner des cadeaux gaming d’exception.

Les meilleures offres de l’Amazon Gaming Week

MSI Vigor GK20 FR

Le MSI Vigor GK 20 FR est un clavier méca-membranne avec des touches au design ergonomique avec un rétroéclairage RGB arc-en-ciel dont vous pouvez régler la luminosité, ou désactiver totalement. Il est d’ailleurs conçu pour résister aux projections de liquide pour une durée de vie plus longue et un nettoyage plus simple. Il propose également la fonction anti-ghosting sur 12 touches (QWERASDFZXCV) et vous permet ainsi de jouer sans vous soucier de rater une action si vous tapez sur plusieurs touches en même temps.

Sur Amazon, on le trouve en ce moment à 19,99 euros au lieu 24,99 euros.

SteelSeries Sensei Ten

La SteelSeries Sensei Ten est une souris proposant un design ambidextre ergonomique et confortable, donc adaptée aussi bien aux joueurs droitiers que gauchers. Elle est conçue à base de polymère haut de gamme pour une longue durée de vie. Son capteur optique gaming TrueMove Pro possède un suivi 1:1 avancé et offre une réactivité impeccable.

Sur Amazon, on la trouve en ce moment à 39,99 euros au lieu de 59,95 euros.

Razer BlackShark V2 X

Le Razer BlackShark V2 X est un casque filaire conçu pour le gaming, aussi bien sur PC que sur Mac, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il embarque un haut-parleur de 50 mm nommé Razer Triforce, car il est capable de simuler 3 haut-parleurs en 1, pour un meilleur rendu sonore. Il propose même une très bonne isolation passive du bruit grâce à ses coussinets moelleux qui englobent intégralement vos oreilles. Enfin, son micro flexible reproduit clairement votre voix et filtre les bruits ambiants.

Sur Amazon, on le trouve en ce moment à 41,99 euros au lieu de 48,99 euros.

Pack clavier + souris MSI (White)

Ce pack clavier + souris de MSI est parfait pour les gamers et gameuses qui n’ont pas un gros budget. Le Vigor GK30 FR propose un design robuste (résistant aux fortes frappes et au liquide) avec un rétroéclairage RGB. Les touches de raccourcis pour les réglages du volume et pour les contrôles multimédias sont facilement accessibles. En ce qui concerne la souris Clutch GM11, son capteur optique PixArt PWM-3325, elle dispose de 5 niveaux de DPI allant de 400 à 5000, et d’un polling rate de 1 000 Hz.

Sur Amazon, on trouve en ce moment ce pack à 54,90 euros au lieu de 71,52 euros.

SSD PNY CS9000 480 Go

Le SSD PNY CS900 propose ici un stockage de 480 Go. Disposant d’une interface SATA III, la vitesse de transfert peut monter jusqu’à 550 Mo/s en lecture et 515 Mo/s en écriture. C’est tout simplement 5 fois plus rapide qu’un disque dur traditionnel. De plus, il est garanti 3 ans par le fabricant.

Sur Amazon, on le trouve en ce moment à 38,24 euros au lieu de 43,86 euros.

WD_Black SN850 1 To

Le WD_Black SN850 1 To est un SSD au format M.2 avec une interface PCIe 4, ce qui veut donc dire qu’il est parfaitement compatible avec la PlayStation 5. Alors que celui de Sony propose une vitesse de transfert à environ 5 500 Mo/s, celui-ci monte jusqu’à 7 000 Mo/s, donc vos jeux se chargeront encore plus vite que d’habitude. Bien évidemment, un dissipateur thermique est intégré pour maximiser les performances in-game.

Sur Amazon, on le trouve à 134,99 euros au lieu de 157,30 euros.

OnePlus Nord 2T

Si vous voulez un smartphone performant et pas cher pour jouer sur mobile, le OnePlus Nord 2T est tout désigné avec sa puissante puce Dimensity 1300 de MediaTek qui peut faire tourner la majorité des titres du Play Store dans d’excellentes conditions graphiques. De plus, il est très endurant et propose même une charge rapide 80 W pour récupérer toute la batterie en seulement 30 minutes.

Sur Amazon, on le trouve en ce moment à 349 euros au lieu de 425,14 euros.

Xiaomi Poco F4 5G

Avec sa gamme Poco, Xiaomi propose des smartphones abordables avec de bonnes performances, donc tout ce qu’il faut pour jouer sur mobile sans se ruiner. Le dernier en date est le F4 compatible 5G et il n’a clairement pas froid aux yeux avec son puissant Snapdragon 870 capable de faire tourner la majorité des jeux 3D en qualité élevée. En ce qui concerne l’autonomie, elle dure plus d’une journée avec une utilisation classique et offre une charge rapide éclair grâce à son bloc d’alimentation de 67 W fourni dans la boîte.

Sur Amazon, on le trouve en ce moment à 399 euros au lieu de 449,90 euros.

Sony Bravia XR-55A75K

Si vous recherchez un TV 4K de qualité pour aller de pair avec votre PlayStation 5 ou Xbox Series X, le Sony Bravia XR-55A75K est sans aucun doute le meilleur choix si vous avez le budget. Elle propose une dalle OLED de 55 pouces avec toutes les dernières normes vidéos nécessaires pour jouer dans des conditions optimales sur consoles next-gen, en passant par des ports HDMI 2.1 autorisant le 4K@120Hz ou encore les fonctions ALLM et VRR pour éviter les déchirures à l’écran ainsi que limiter la latence. De plus, Google TV est présent pour une interface complète et simple à utiliser.

Sur Amazon, on le trouve en ce moment à 1 699 euros au lieu de 2 799 euros.

