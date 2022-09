Le modèle 5G du Samsung Galaxy S20 FE 5G est de retour à un excellent prix

Si le Samsung Galaxy S21 FE l'a depuis dépassé, le Samsung Galaxy S20 FE reste encore aujourd'hui une référence très recommandable. C'est encore plus le cas actuellement puisque ce smartphone 5G chute à 399 euros au lieu de 759 euros à son lancement.

Le Samsung Galaxy S21 FE (qui pourrait bien être le dernier de la lignée Fan Edition) a peiné à impressionner. Heureusement, son prédécesseur, le Galaxy S20 FE, peut se vanter d’être, encore aujourd’hui, une très bonne référence pas du tout démodée. Sa version 5G parvient ainsi à être compétitive grâce à quelques compromis. Pour en profiter pleinement sans trop creuser son budget, le moment est idéal puisqu’il bénéficie d’une réduction et d’une ODR, qui font chuter son prix sous les 400 euros.

Les points forts du Samsung Galaxy S20 FE

Un écran Super AMOLED de 6,5 pouces rafraîchi à 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 865

La charge rapide et sans fil

Initialement lancé à 759 euros, puis réduit à 499 euros, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est désormais disponible à 399 euros sur Cdiscount grâce à une réduction automatique de l’e-commerçant et à une ODR valable jusqu’au 30 septembre 2022.

Un design avec quelques concessions, mais l’OLED est là

Contrairement aux autres modèles de la gamme, le Samsung Galaxy S20 FE embarque un écran plat, et non incurvé. La dalle de 6,5 pouces est encadrée par des bordures moins fines que sur les autres références de la lignée S20, mais cela n’est vraiment pas dérangeant. On aura également droit à un revêtement en plastique mat, qui permet aussi de réduire le coût de la fabrication, et donc son prix de vente. Mais malgré ces quelques concessions, Samsung n’a pas lésiné sur la qualité de l’écran, puisqu’on a ici une dalle Super AMOLED rafraîchie à 120 Hz, soit l’assurance d’une très bonne fluidité d’affichage et de navigation. En revanche, ce mode ne sera pas adaptatif, mais vous pourrez switcher manuellement vers le mode 60 Hz pour ne pas épuiser la batterie trop rapidement. Autrement, les finitions seront impeccables et la prise en main très confortable.

Derrière l’écran, on retrouvera un module photo composé d’un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 8 mégapixels. On est loin de la polyvalence promise par les autres S20 plus onéreux, mais celui-ci se défendra quand même très bien avec des clichés précis, avec de beaux détails en pleine lumière. Les photos prises la nuit seront satisfaisantes, malgré quelques effets de bruit et de flou dans certaines situations.

Des performances assurées grâce à une puce plus puissante

Si la version 4G de ce modèle embarque un Exynos 990 pour assurer ses performances, ces dernières seront nettement supérieures sur la version 5G grâce à la puce Snapdragon 865 de Qualcomm. La puissance sera donc de mise, et cette configuration sera amplement suffisante pour faire tourner les applications Android et lancer quelques jeux 3D gourmands sans ralentissement. Pour compléter le tout, le S20 FE 5G s’accompagne d’un stockage confortable de 128 Go, extensible via microSD jusqu’à 1 To. Du côté de l’expérience utilisateur, l’interface One UI, toujours aussi intuitive et riche en options, assurera une navigation pratique et réactive.

Enfin, côté autonomie, le Samsung Galaxy S20 FE 5G dispose d’une batterie de 4 500 mAh, ce qui le fera tenir toute une journée sans souci, voire même plus, et ce, même avec le mode 120 Hz activé. On doit surtout cette efficacité énergétique à la puissance du Snapdragon 865. Le smartphone sera par ailleurs compatible avec la charge rapide jusqu’à 25 W, la charge sans fil jusqu’à 15 W ainsi que la charge sans fil inversée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S20 FE 5G.

Le meilleur de Samsung

Si vous souhaitez avoir un aperçu plus large des gammes de la marque sud-coréenne, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung à acheter en 2022.

