Oubliez le Macbook Air M2, à ce prix, le MacBook Pro 14 avec M1 Pro est plus intéressant

En ce début de mois de septembre, les regards sont tournés vers Apple qui devrait dévoiler ses nouveaux iPhone et autres produits ce mercredi 7 septembre 2022. Mais, aujourd’hui, c’est une offre concernant le MacBook Pro 14 qui nous intéresse puisque ce dernier profite d’une remise inédite de 250 euros sur Amazon. Équipée de la puce M1 Pro, celle-ci impressionne toujours par son efficacité malgré l’arrivée de la puce M2.

Le MacBook Pro 14 2021, c’est quoi ?

Un ultrabook aux finitions impeccables

Une puce ultra puissante : M1 Pro

Une connectique plus généreuse

Au lieu d’un prix barré à 2 249 euros, le MacBook Pro 14 (M1 Pro, 16 Go de RAM et 512 SSD) est désormais disponible en promotion à 1 999 euros sur Amazon.

Des nouveautés bien accueillies

Le MacBook Pro 14 de 2021 est une machine pensée pour les professionnels. Et pour combler au mieux sa cible, Apple fournit sur ce modèle une connectique plus généreuse qu’auparavant. Fini les galères avec un hub, on retrouve trois ports Thunderbolt 4, le connecteur MagSafe, un port HDMI 2.0 et un lecteur de carte SD. Certes, l’ordinateur portable gagne en épaisseur, mais son format reste facilement transportable et présente toujours de belles finitions.

Côté écran, le MacBook Pro 14 fait mieux que ses prédécesseurs, et propose un écran Liquid Retina XDR de 14,2 pouces avec une définition de 3 024 x 1 964 pixels. Cet écran LCD rétroéclairé par Mini LED offre une grande qualité d’affichage. Cela lui permet d’afficher un contraste de 1000000:1 et une luminosité de 1000 nits, avec des pics de 1600 nits en HDR. Cerise sur le gâteau, on a droit à un taux de rafraîchissement de 120 Hz bien entendu adaptatif. Autre changement notable, cette itération propose une encoche, comme sur les iPhone, et laisse de côté la TouchBar au profit de touches physiques.

Une puce surpuissante

Depuis maintenant deux ans, Intel ne fait plus partie du vocabulaire d’Apple. Après sa première puce ARM, la firme a entamé un changement de processeur sur l’ensemble de ses MacBook. Ici, le MacBook Pro 14 est propulsé par la M1 Pro avec 16 Go de RAM. Apple annonce 70 % de performances en plus qu’avec le M1 original. De quoi entamer vos projets les plus ambitieux sans ralentissement.

Avec tout cela, Apple promet que vous pourrez composer avec 30 streams en 4K ProRes sur Final Cut, ou 7 streams en 8K ProRes. Une machine surpuissante dont l’autonomie se limite à 8 heures pour du travail léger. Il faudra garder le chargeur sous la main. Côté recharge, il faudra passer à la caisse pour profiter de la charge rapide qui fait le plein en 45 min contre 2h30 sans. Notez que ce MacBook Pro dispose d’un SSD de 512 Go.

Si vous souhaitez en savoir encore davantage, vous pouvez lire notre test complet du MacBook Pro 14 2021.

Le guide pour choisir le MacBook qui vous convient le mieux

Il existe d’autres ultraportables de la marque à la Pomme : pour les découvrir, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs MacBook du moment.

