Avec 500 € de remise, ce PC portable gaming avec RTX 3070 est un excellent rapport qualité-prix

Si vous recherchez un laptop suffisamment puissant pour jouer sans avoir à casser votre tirelire, nous avons la solution avec le HP Omen 15-ek1093nf équipé d'un Intel Core i7 10e gen et d'une Nvidia Geforce RTX 3070 Max-Q. Ce PC portable s'affiche en ce moment à 1 099 euros au lieu de 1 599 euros sur Rue du Commerce.

Les PC portables équipés des dernières cartes graphiques Nvidia GeForce RTX mobiles sont de plus en plus souvent en promotion. La preuve en est avec un puissant laptop gaming de chez HP, le Omen 15-ek1093nf, qui voit son prix chuter de 500 euros grâce à cette offre inédite chez un e-commerçant français.

Les points forts du HP Omen 15

L’écran FHD de 15,6 pouces à 144 Hz

Le combo RTX 3070 + i7 10e gen + 16 Go de RAM

La présence d’un SSD format M.2 avec 512 Go de stockage

Au lieu de 1 599 euros habituellement, le HP Omen 15-ek1093nf est aujourd’hui disponible en promotion à 1 099 euros sur le site de Rue du Commerce. Cela représente une remise immédiate de 31 % sur le prix barré.

Une bête de puissance pour le prix

Le HP Omen 15-ek1093nf est un PC portable orienté gaming qui n’a pas à rougir de ses caractéristiques, puisqu’il pourra faire tourner tous les jeux AAA du moment que vous souhaitez, dans de bonnes conditions, bien évidemment. Pour cela, on retrouve à l’intérieur de la bête une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 Max-Q, estimé jusqu’à 1,5 fois plus performante qu’une RTX 2070, et permettant d’obtenir une qualité ultra jusqu’en 1440p à 90 images par secondes pour certains jeux. De plus, la CG est refroidie grâce à la technologie Omen Tempest Cooling pour maximiser les performances.

En accompagnement, on retrouve aussi un processeur i7-10750H cadencé à 2,6 GHz (jusqu’à 5 GHz en Turbo Boost). Ce n’est pas la dernière génération des Intel Core, mais le modèle intégré dans le HP Omen 15 est déjà suffisamment puissant pour exécuter des tâches complexes. Le tout est épaulé par 16 Go de RAM en DDR4 (2 933 MHz) divisés en deux barrettes de 8 Go chacune, sans oublier le SSD NVMe au format M.2 (interface PCIe 3) de 512 Go pour une vitesse de transfert très élevée, permettant de démarrer la machine en quelques secondes et de réduire drastiquement les temps de chargement en jeu.

Un affichage fluide en toute circonstance

Que serait un bon PC portable gaming sans un écran digne de ce nom. Le HP Omen 15-ek1093nf ne passe définitivement pas à côté de cette composante et propose une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces (soit 39,6 cm de diagonale) avec un taux de rafraichissement à 144 Hz et même un compatibilité avec la technologie Nvidia G-Sync pour limiter les saccades avec un retard d’affichage minimal. Le temps de réponse est de 7 ms, ce qui est plutôt moyen, et un revêtement antireflet est aussi de la partie.

En ce qui concerne le reste de ses caractéristiques, on peut se réjouir de retrouver une compatibilité avec la dernière norme Wi-Fi 6 pour profiter d’une connexion sans fil stable, si votre box Internet ou routeur est compatible. Il y a aussi le Bluetooth 5.0 pour connecter vos appareils sans fil, ainsi qu’une connectique complète pour vos accessoires filaires : 1 port Thunderbolt, 3 ports USB-A, 1 Mini DisplayPort, 1 port HDMI 2.1, 1 port RJ-45 ainsi qu’une prise casque. Pour finir avec l’autonomie, elle n’est que de 5 heures, mais cela n’a rien de surprenant pour un PC portable gaming.

