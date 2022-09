179 euros, c’est le super prix de cette tablette Lenovo avec écran 2K

À quelques jours des French Days, les bonnes affaires commencent déjà chez Cdiscount. La tablette Lenovo P11 Plus à la fiche technique très convaincante est à seulement 179 euros contre 350 euros au départ grâce à un code promo et une ODR.

Du côté des tablettes tactiles, Lenovo offre un large choix de tablettes sans oublier les plus petits budgets. La P11 Plus est une tablette milieu de gamme à la fiche technique équilibrée, qui a de quoi satisfaire toute la famille. Elle est un choix intéressant, car elle propose de bonnes performances au quotidien, le tout pour moins de 180 euros.

Les points forts de la Lenovo P11 Plus

Un écran IPS LCD en définition 2K (2 000 x 1 200 pixels)

Des performances solides grâce à la puce Mediatek Helio G90T

Sans oublier une grosse batterie de 7 700 mAh

Au lieu d’un prix barré à 351,07 euros, la Lenovo P11 Plus (4+128 Go) est remisée à 259 euros chez Cdiscount, mais en utilisant le code 30TAB et l’ODR d’une valeur de 50 euros, la tablette tombe à seulement 179 euros.

Une tablette à l’allure premium sans payer le prix fort

Présentée avec un modèle Pro, la Lenovo P11 Plus bénéficie tout de même de belles caractéristiques techniques pour son prix. Avec sa diagonale de 11 pouces, la tablette offre une bonne prise en main et un format compact pour être facilement transportée. En face, avant, on retrouve un écran IPS LCD affichant une définition 2K (soit 2 000 x 1 200 pixels) et malgré l’absence de l’OLED, c’est un vrai plaisir pour les yeux.

Son cadre ultra fin avec des bordures peu épaisses sur les quatre côtés lui confère un généreux rapport écran-affichage de 85 %. Elle reste suffisante pour regarder vos contenus préférés, d’autant plus que la marque ajoute quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour améliorer la qualité sonore.

Une bonne expérience utilisateur

En termes de performances, la tablette Lenovo embarque le Helio G90T de MediaTek épaulé par 4 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, elle assure une expérience utilisateur fluide, avec tout même quelques ralentissements pouvant intervenir, notamment avec les jeux 3D. La tablette tourne sous Android 11 et propose 128 Go de stockage, mais un lecteur de cartes microSD est aussi de la partie, afin d’agrandir la capacité de stockage selon vos besoins, jusqu’à 512 Go.

Et pour que vous ayez tout le plaisir de jouer, ou naviguer sur votre tablette, la P11 Plus intègre une grosse batterie de 7 700 mAh, pour faire tenir l’appareil pendant au moins 2 jours en utilisation classique. En revanche la charge se fait lentement. Vous pourrez également passer des appels visio avec vos proches grâce à sa caméra selfie de 8 mégapixels à l’avant, et 13 mégapixels à l’arrière.

