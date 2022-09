L’écran PC incurvé de MSI (24″, 144 Hz, FreeSync) chute à moins de 150 €

L'écran PC gamer MSI Optix G24C6 permet de profiter de parties fluides et confortables, notamment grâce à son haut taux de rafraîchissement et à son écran incurvé. Une promotion fait actuellement baisser son prix, puisque celui-ci passe de 252 euros à 148 euros sur Cdiscount.

Au moment de choisir leur écran PC pour le gaming, les joueuses et joueurs exigeants ont plusieurs impératifs : haut taux de rafraîchissement, dalle de bonne qualité ou encore limitation du phénomène de déchirure d’écran. Le modèle MSI Optix G24C6 est un bon exemple de référence efficace et puissante, d’autant plus que celui-ci renforce l’immersion grâce à son écran incurvé. En ce moment, ce moniteur gaming n’est plus aussi cher qu’auparavant puisqu’il chute sous les 150 euros.

Les points essentiels de l’écran PC MSI Optix G24C6

Une dalle incurvée Full HD de 23,6 pouces

Taux de rafraîchissement de 144 Hz + taux de réponse 1 ms

Compatible avec AMD FreeSync

Initialement affiché à 252 euros, l’écran PC gamer MSI Optix G24C6 est désormais vendu à 148 euros sur Cdiscount.

Un écran solide qui mise tout sur l’immersion

Le maître mot de l’écran PC gamer MSI Optix G24C6 ? L’immersion. Ainsi, ce modèle embarque une dalle VA Full HD (1 920 x 1 080 pixels) incurvée 1500R de 23,6 pouces, soit une taille plutôt confortable pour jouer, qui nous fait profiter d’un angle de vision panoramique de 178°. Le regard du joueur ou de la joueuse est ainsi comme enveloppé, ce qui lui permet de ne manquer aucun détail dans son jeu. La dalle dispose par ailleurs d’un filtre anti-lumière bleue, pour diminuer les risques de fatigue oculaire, surtout durant les longues parties, ainsi que d’une technologie anti-scintillements. Cet écran est également encadré de bordures plutôt fines. Le tout est soutenu par un pied solide en « V », qui assure une bonne stabilité à l’écran, et qui offre aussi la possibilité de glisser d’autres périphériques sous l’écran sans prendre trop de place sur le bureau.

Une fiche technique efficace

Pour enchaîner les combos, on pourra compter sur un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui assurera un affichage très fluide lors de vos parties et un confort visuel à tout moment. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms pour vous éviter tout retard ou ralentissement, et vous serez parés pour vos parties grâce à une bonne réactivité. De plus, l’écran MSI Optix G24C6 est compatible avec la technologie AMD FreeSync, qui agit pour limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie. Ce modèle propose également un mode qui sera très appréciable durant certaines sessions : la fonction « Night Vision », qui détecte automatiquement les zones sombres à l’écran et en améliore les détails sans pour autant surexposer les autres zones.

Enfin, en ce qui concerne sa connectique, cette référence est munie de deux ports HDMI, d’un DisplayPort ainsi que d’une sortie audio. Vous pourrez donc sans souci connecter d’autres périphériques et étoffer votre setup.

