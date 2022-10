Xperia 5 III : le petit smartphone premium de Sony est bradé à -40 %

Le petit smartphone premium de la marque Sony est aujourd'hui en promotion. En effet, le Xperia 5 III combine la puissance du Snapdragon 888 avec une dalle OLED 120 Hz de 6,1 pouces, pour seulement 599 euros au lieu de 999 euros à sa sortie.

Avec la disparition du format Mini de chez Apple, certains constructeurs continuent de proposer des smartphones compacts, et d’autres envisagent même se lancer dans ce format. Parmi eux, on retrouve le Sony Xperia 5 III doté d’un écran de 6,1 pouces avec une fiche technique haut de gamme. Avec un prix frôlant les 1 000 euros à sa sortie, aujourd’hui il devient nettement plus abordable grâce à une réduction de 400 euros sur son prix de base.

Ce qu’il faut retenir du Sony Xperia 5 III

Un écran AMOLED de 6,1 pouces à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 888

Un module photo efficace

Disponible à son lancement à 999 euros, le Sony Xperia 5 III est maintenant affiché à un prix barré de 799 euros, mais grâce à une remise immédiate de 200 euros, le smartphone tombe à seulement 599 euros chez RED. On retrouve la même offre chez SFR.

Les traits esthétiques de la famille Xperia, au format réduit

Le Sony Xperia 5 III s’inspire des autres modèles de la série haut de gamme de la marque. On retrouve donc un design en forme de monolithe noir, avec des angles plus arrondis que le flagship Xperia 1 III. Il se distingue par ses petites dimensions, 157 x 68 x 8,2 mm pour 168 grammes. Ce format est très agréable au quotidien, il rentre sans difficulté dans toutes les poches et une main suffit pour la majorité des opérations.

Sony ne néglige pas pour autant les caractéristiques techniques de son petit Xperia. À commencer par sa dalle OLED d’une excellente qualité en 2520 x 1080 pixels, et son taux de rafraichissement à 120 Hz. Il offre ainsi une bonne fluidité et d’excellentes conditions pour visionner vos contenus avec sa compatibilité HDR10+.

Des performances aux rendez-vous, et de beaux clichés à la clé

Concernant les performances, Sony ne lésine pas sur cette partie et intègre le Snapdragon 888 avec 8 Go de mémoire vive. Cette puce haut de gamme reste efficace encore aujourd’hui, pour répondre à tous les besoins du quotidien. Il sera même possible de faire tourner des jeux gourmands. Et bien sûr, ce smartphone est compatible 5G.

Pour la photo, le Sony Xperia 5 III intègre un module de 3 capteurs : un capteur principal de 12 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un téléobjectif de 12 mégapixels également, avec zoom optique de 2,9x à 4,4x. Sony privilégie la partie physique aux algorithmes, contrairement à d’autres marques. Ainsi, le Xperia 5 III offre des clichés bien détaillés, aux contrastes bien gérés et à la colorimétrie fidèle à la réalité, avec en plus un mode nuit très efficace. Seul bémol : un effet de lissage un peu trop marqué dans certaines situations.

Enfin, ce petit Xperia 5 III embarque une batterie de 4 500 mAh, qui assure une à une journée et demie, mais le smartphone est un peu juste sur les utilisations plus intensives avec le mode 120 Hz. Autrement, la charge 30 W reste un peu lente pour passer de 0 à 100 %, il faut quand même compter 1 h 30 environ.

Pour en apprendre davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Sony Xperia 5 III.

D’autres smartphones compacts

