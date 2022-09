Voici un SSD à petit prix pour booster votre PC : 240 Go à seulement 24 €

Si vous avez besoin de booster les performances de votre PC, le SSD interne PNY CS900 est une bonne solution abordable. La version 240 Go passe à 24,43 euros sur Amazon, contre 38 euros habituellement.

Les SSD avec une grosse capacité peuvent valoir cher, mais en avoir un de petite taille n’est pas dénué d’intérêt. En effet, si vous avez déjà un énorme disque dur interne dans votre PC, prendre un Solid State Drive de 240 Go est largement suffisant pour installer Windows dessus et, par la même occasion, redonner une seconde jeunesse à votre PC. Pour cela, il y a PNY qui propose son modèle CS9000 de 240 Go à moins de 25 euros en ce moment.

Les points forts du PNY CS900

Des débits allant jusqu’à 550 Mo/s en lecture et 515 Mo/s en écriture

Plus compact qu’un SSD classique

Simple à installer

Affiché à 38 euros, le SSD PNY CS900 avec 240 Go de stockage est disponible en promotion à 24,43 euros sur Amazon.

Un SSD fiable

C’est bien connu, les SSD internes ont un avantage par rapport aux disques durs traditionnels : c’est la solidité. En l’absence de pièces mécaniques, un SSD résiste en effet beaucoup mieux aux chocs et aux vibrations qu’un HDD, et vous accompagnera donc plus longtemps dans le temps. Une bonne nouvelle pour vos données stockées dessus, d’autant plus que le produit est garanti pendant 3 ans par le constructeur.

D’ailleurs pour stocker vos données, le SSD PNY CS900 est doté d’une capacité de stockage de 240 Go. Ce n’est ce qu’il y a de mieux, mais ce petit espace supplémentaire sur votre PC va permettre d’installer plus de contenus comme des applications et des logiciels.

Des performances correctes pour le prix

Le PNY CS900 est un SSD au format SATA 2,5 pouces pour pouvoir facilement s’insérer dans les entrailles de votre tour PC, votre ordinateur portable, à l’exception des ultrabooks qui sont un peu trop fins pour les accueillir.

Une fois associé à votre PC, ce SSD offre de belles performances. Ses vitesses de lecture et d’écriture peuvent atteindre respectivement 550 Mo/s en lecture et 515 Mo/s en écriture. Cela permet ainsi de démarrer votre machine de manière plus rapide, d’exécuter vos logiciels sans ralentissement ainsi que de naviguer sur Internet de manière plus fluide. Il s’adaptera parfaitement à vos besoins. Même les jeux vidéo verront leurs temps de chargement fortement réduits — même si ce SSD est davantage recommandé pour une utilisation liée à la bureautique.

Intéressé plutôt par un SSD M.2 ?

Si vous êtes davantage intéressés par des SSD au format M.2 NVMe, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleurs SSD M.2 NVMe pour votre PC en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.